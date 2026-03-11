Buque Juan Sebastián El cano está en costas dominicanas

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Eran las 8:15 de la mañana, cuando desde el Apostadero Naval de Sans Soucí ya se avistaba en el horizonte la silueta majestuosa del histórico buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano, acercándose lentamente al puerto dominicano.

Conforme avanzaban los minutos y con ello la imponente embarcación, el espacio se empezaba a llenar de expectación, ante la llegada de los más de 170 tripulantes a bordo, quienes a lo largo de la cubierta, vestidos con uniformes blancos impecables, permanecían perfectamente alineados en posición de atención.

Mientras el buque realizaba sus maniobras de aproximación y anclaje, el ambiente se llenó de música. La banda de la Fuerza Naval dominicana interpretaba algunas piezas musicales que aportaban un aire ceremonial a la llegada del velero.

En el muelle, la delegación española fue recibida por el jefe de la división de Operaciones Navales M3, Mac Donal Belliard Gonzáles, quien ofreció una cálida bienvenida a la tripulación en nombre de la Armada Dominicana.

Durante su discurso, destacó la importancia del intercambio de conocimiento y camaradería entre los oficiales y guardias marinas de ambos países. “El Juan Sebastián de Elcano constituye una verdadera universidad flotante, que encara los valores de disciplina, gallardía y el dominio del arte de la navegación astronómica y de vela, pilares fundamentales que muestran la identidad de ambas naciones”, dijo.

Asimismo, invitó a los tripulantes a disfrutar de la isla y la calidez que caracteriza al pueblo dominicano durante su estancia aquí.

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano, uno de los navíos más emblemáticos de la armada española, arribó ayer al país como parte del XCVIII Crucero de Instrucción, una travesía que combina formación naval, diplomacia y promoción cultural en distintos puertos del mundo.

El velero, dirigido por el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, permanecerá en el país hasta el próximo 15 de marzo.

El recorrido contempla 152 días de navegación y 50 en puerto, con escalas en varios países de América y Europa.

Con una dotación de más de 170 tripulantes, el barco transporta 73 guardiamarinas, pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y la 158 de Infantería de Marina, quienes reciben formación integral en navegación, meteorología, astronomía, maniobras y operaciones navales, además de participar en la vida a bordo.