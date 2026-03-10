Histórica visita del Bergantín Goleta a Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El puerto de Santo Domingo fue escenario de un emotivo acto de bienvenida al emblemático Bergantín Goleta, considerado una verdadera “universidad flotante” por su aporte a la formación naval.

La ceremonia estuvo encabezada por el Director de Operaciones Navales, en representación del Comandante General de la Armada de República Dominicana, Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Durante su discurso, se destacó que la llegada de esta embarcación trasciende el protocolo, reafirmando los lazos históricos, culturales y de cooperación militar que unen a las instituciones navales de ambas naciones. El buque, símbolo de disciplina, valentía y dominio del arte de la navegación astronómica y a vela, representa la identidad marinera compartida.

La visita ofrece una oportunidad invaluable para fortalecer el intercambio de conocimientos y la camaradería entre oficiales, guardiamarinas y alistados, unidos por el respeto y devoción al mar.