Caasd advierte impacto de basura en sistema hidráulico

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

No hay sistema hidráulico en la República Dominicana que aguante la cantidad de basura que tira la gente a los afluentes, calles y entornos donde vive, dijo ayer el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, quien señaló que los daños que provocan las lluvias son producto de los filtrantes tapados por los desechos sólidos.

“Se quiere siempre echar la culpa al Gobierno y todos sabemos que no es así”, afirmó Suberví en una rueda de prensa en la que recordó que recientemente el acueducto Barrera de Salinidad, que está valorado en US$140 millones, fue sacado de servicio temporalmente por la basura acumulada en el río.

Señaló que en los operativos de limpieza de cañadas han encontrado desde plásticos y pañales hasta piezas de vehículos, lo que obstruye el flujo del agua y agrava las inundaciones.

Pidió llevar a cabo una labor de concientización junto con las alcaldías para que la población saque la basura los días que le corresponda en su zona, ya que así se evita la contaminación, pues muchos la sacan después de que el camión pasa.

Respecto a la construcción de las cañadas, dijo que los procesos son lentos e incómodos, pero que los proyectos entregados fueron eficientes ante las lluvias recientes.

Hasta el momento, afirmó, han entregado 19 kilómetros de cañadas terminadas, mientras otros 27 kilómetros están en ejecución, para un total de 45 kilómetros intervenidos.

Agregó en diciembre lanzaron una licitación para construir 17.5 kilómetros adicionales, proceso en el que participaron 161 contratistas distribuidos en 25 lotes. Con esa licitación, alcanzarán 63 kilómetros de cañadas en ejecución.