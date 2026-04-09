Caasd e Inapa activan comités y se declaran en sesión permanente

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) mantienen activos sus respectivos Comité de Emergencia, mientras sacan de servicios varios sistemas y pozos debido a crecidas de ríos que sirven como fuentes de toma del preciado líquido.

El director de la Caasd, Fellito Suberví, instruyó a los responsables de los sistemas de acueductos y de los campos de pozos a establecer campamento de vigilancia en esos lugares, a fin de preservar los equipos y garantizar la operación de los mismos.

El director de la Caasd explicó que los acueductos de Isa-Mana, Haina-Manoguayabo y La Isabela, se encuentran fuera de operación.

Dijo que además de los referidos acueductos se encuentran fuera de servicio los campos de pozos de Mata Mamón y de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, debido a problemas eléctricos provocados por la caída de un cable de alta tensión.

“También tuvimos que sacar de servicios los campos de pozos Lechería, Los Prados de Pantoja y otros por falla eléctrica y en algunos casos por falta de acceso debido a las inundaciones”, precisó el funcionario.

De igual forma, están fuera de operación los sistemas sectoriales que abastecen a la zona Noroeste del Distrito Nacional como son Carmen Renata Real III y los sectores El Ester y El Monumental.

Suberví explicó que los acueductos Haina-Manoguayabo y La Isabela están incomunicados debido a que los ríos Haina y el Isabela están desbordados y el acceso a estos sistemas está impedido.

“El acueducto Valdesia-Santo Domingo opera sin ninguna novedad, sin embargo, estamos atentos y vigilantes, ya que podría producirse una crecida del Río Mahomita, que es uno de los principales afluentes del Río Nizao, que en hora de la mañana de este miércoles descargaba unos 212 metros cúbicos por segundo a la Presa Valdesia”, explicó el funcionario.

Agregó que, para evitar desborde de ese reservorio, la Empresa Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), “está turbinando con un caudal de salida de unos 82 metros cúbicos por segundo.

Mientras que Wellington Arnaud, director de Inapa, activó el comité de emergencia de la institución, a través del cual se implementan una serie de medidas para la protección de los acueductos bajo su jurisdicción ante los efectos de la vaguada que incide sobre el país.

Arnaud dispuso que la Dirección de Aguas Potables, bajo la coordinación de su titular, Luis José Popa, tome todas las medidas establecidas en el Plan de Emergencia de Infraestructura del sector APS para prevenir daños y proteger los sistemas.

En ese sentido, el comité se declaró en sesión permanente a fin de dar seguimiento al desarrollo de la vaguada y sus posibles efectos.

El Comité Operativo de Emergencia del Inapa está encabezado por el director de Operaciones, quien orientó a los encargados de los departamentos provinciales bajo la jurisdicción operativa del Inapa asegurar: abastecimiento de combustible; protección y preservación de los equipos de bombeo y generadores eléctricos.