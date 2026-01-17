Caasd anuncia nuevas tarifas para los clientes comerciales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que el Consejo Directivo aprobó la actualización tarifaria dirigida exclusivamente a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, medida que no tiene impacto en los usuarios residenciales.

La entidad explicó que la decisión fue adoptada, tras un proceso de revisión técnica y financiera, en el que se evaluaron los costos actuales de producción del servicio, así como los planes de expansión, mantenimiento y mejora continua del sistema de agua potable.

De acuerdo con la Caasd, las tarifas aplicables a esos segmentos no habían sido actualizadas desde el 2003, acumulando más de dos décadas sin variación.

La aprobación del ajuste quedó formalizada mediante la segunda Resolución No. 001-2025, emitida por el Consejo de la Caasd, en diciembre del pasado año.

La institución precisó que los nuevos valores comenzaron a reflejarse a partir de la facturación correspondiente a diciembre de 2025, para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, mientras que las tarifas residenciales permanecen sin cambios. En relación con los pagos fuera de fecha, la Caasd indicó que el reglamento de servicios contempla una política de mora aplicable a los contratos con retrasos en el pago, al tiempo que aclaró que esa disposición forma parte del marco normativo vigente del Acueducto de Santo Domingo.