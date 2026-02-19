Gobierno inaugura acueducto Navarrete tras décadas espera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Navarrete, Santiago.- El presidente Luis Abinader, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, entregó ayer el acueducto múltiple de este municipio, con capacidad de abastecer a más de 150 mil habitantes.

También inauguró la planta de tratamiento de agua potable Noriega 1, ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Además, el jefe de Estado y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, supervisaron los avances de la construcción de la Circunvalación de Navarrete.

El acueducto inaugurado en Navarrete, anhelado por más de dos décadas, tuvo una inversión superior a los RD$2,000 millones y forma parte de un programa de entrega de obras que ejecuta el Inapa este mes, como los acueductos de Azua y Villa Altagracia, así como Monción, próximamente.

Serán beneficiadas las comunidades de La Atravesada, Villanueva, Cañada Bonita, La Sierra, El Túnel y Guanábano, entre otras.

El presidente Abinader resaltó que la inversión en agua y alcantarillado sanitario que realiza su gestión, es la mayor que se ha ejecutado en los últimos 30 años. “El agua es salud”, afirmó.

Abinader anunció la extensión de la vía de cuatro carriles desde Jicomé hasta el cruce de Esperanza, evalúa llevar agua al distrito de Limón, en Villa González y destacó los trabajos de alcantarillado y saneamiento en los municipios de Licey al Medio, Santiago y Mao, provincia Valverde.

El director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, explicó que el proyecto incluye la toma desde el canal Ulises Francisco Espaillat, estación de bombeo, planta de tratamiento, tanque con capacidad de 2.3 millones de galones y más de 50 mil metros de tuberías, además de líneas directas y depósitos para llevar agua a comunidades como Cañada Bonita, Guanábano y La Sierra. Las palabras de bienvenida las pronunció la gobernadora provincial, Rosa Santos.