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¿Cuándo cae el feriado del Día del Trabajo? Ministerio aclara la fecha
La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
El Ministerio de Trabajo reiteró al colectivo empresarial y trabajador de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo.
En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.
La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.