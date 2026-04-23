¿Cuándo cae el feriado del Día del Trabajo? Ministerio aclara la fecha

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El Ministerio de Trabajo reiteró al colectivo empresarial y trabajador de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo.

En ese sentido, los sectores público y privado deben retornar a sus labores cotidianas el martes 5 de mayo, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.