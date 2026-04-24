OpenAI lanza GPT-5.5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado e intuitivo

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La tecnológica OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de GPT-5.5, descrito como su modelo de inteligencia artificial “más inteligente e intuitivo hasta la fecha”, capaz de realizar gran parte del trabajo por sí mismo.

Según la compañía, GPT-5.5 sobresale en escritura y depuración de código, investigación en línea, análisis de datos, creación de documentos y hojas de cálculo, manejo de software y alternancia entre herramientas para completar tareas complejas. El modelo puede planificar, revisar su propio trabajo y orientarse en situaciones ambiguas, lo que lo convierte en un sistema más eficiente en la resolución de problemas.

Las mejoras son especialmente notables en la codificación de agentes, el uso de computadoras y la investigación científica temprana, áreas donde el progreso depende del razonamiento contextual y la toma de decisiones a lo largo del tiempo. Además, GPT-5.5 iguala la rapidez de respuesta por unidad de texto de su predecesor, GPT-5.4.

El nuevo modelo se está implementando para los usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise de ChatGPT y Codex, aunque OpenAI aclaró que por el momento no estará disponible como API pública, en espera de cumplir con requisitos de seguridad.

El anuncio llega semanas después de que Anthropic presentara Claude Mythos Preview, un modelo con capacidades avanzadas de programación y ciberseguridad que fue vetado para el público general por considerarse un riesgo global.

Entre las empresas que tendrán acceso a GPT-5.5 figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, JPMorgan Chase, Cisco y la Linux Foundation, consolidando a OpenAI en la competencia por liderar la próxima generación de inteligencia artificial.