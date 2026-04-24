Estudio revela que la música clásica y el jazz se simplifican desde mediados del siglo XX

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La música clásica y el jazz se han vuelto más sencillos y uniformes desde mediados del siglo XX, y ahora su complejidad se asemeja más a la de géneros como el pop y el rock, según un estudio que analiza melodías y armonías de 21.480 canciones y composiciones escritas entre 1600 y 2021.

Los autores sugieren que la digitalización de la música podría estar influyendo en la composición de los distintos géneros, al facilitar a los artistas el acceso a la música grabada y la inspiración en ella.

Los detalles de la investigación, que estudia la evolución de la estructura melódica y armónica de la música occidental aplicando herramientas de la ciencia de redes, se publican en la revista Scientific Reports, en un artículo liderado por científicos de la Universidad de Tuscia y de la Universidad de la Sapienza de Roma.

Investigaciones anteriores ya habían sugerido que las letras y melodías de las canciones populares se han simplificado en los últimos años, pero no estaba claro si géneros históricamente complejos, como la música clásica y el jazz, se han visto afectados de manera similar.

Para tratar de aclararlo, los equipos de Niccolò Di Marco y de Walter Quattrociocchi analizaron las melodías y armonías de más de 20.000 composiciones musicales que abarcan casi cuatro siglos y seis grandes géneros. Para ello utilizaron MetaMIDI, una amplísima colección de transcripciones digitales de música (los autores construyeron redes a partir de este gran conjunto de datos).

"Observamos que los géneros establecidos desde hace tiempo y tradicionalmente más complejos, como la música clásica y el jazz, presentan patrones estructurales que se asemejan cada vez más a los de géneros desarrollados más recientemente, lo que sugiere un proceso de homogeneización y simplificación en las estructuras melódicas y armónicas", escriben los autores en su artículo.

Así, constataron que la complejidad de la música clásica aumentó y disminuyó en varios momentos antes de 1900, pero que se redujo notablemente a lo largo del siglo XX.

De manera similar, la complejidad de las piezas de jazz alcanzó su punto álgido en las décadas de 1950 y 1960, pero disminuyó posteriormente.

En general, las piezas de música clásica y de jazz de principios del siglo XX eran más complejas que las canciones de pop, rock, música electrónica o hip-hop de todo el siglo, señala un resumen de la revista.

Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, la complejidad de las piezas de clásica y de jazz se asemejó en mayor medida a la de las canciones de estos otros géneros, con estructuras y armonías cada vez más similares.

No necesariamente un declive de la creatividad

Los autores afirman que sus hallazgos no implican necesariamente un declive de la creatividad musical y señalan que no evaluaron otros elementos de la complejidad musical, como la letra, la producción, el diseño sonoro y el contexto cultural.

"No podemos afirmar con certeza cuál es la razón detrás de la reducción de la complejidad. Estamos observando tendencias de correlación, pero es muy difícil obtener resultados causales", señala a EFE Di Marco.

En general, "diría que la música está evolucionando rápidamente y, tras siglos de música clásica con reglas muy estrictas, la música se está moviendo ahora hacia la exploración de diferentes tipos de complejidad (sonido, ritmo, etc.)".

"Para que quede claro, estos otros aspectos no se pueden cuantificar en nuestro marco, solo podemos obtener información sobre la estructura melódica y armónica, nada más. Por lo tanto, reducir este tipo de complejidad no significa necesariamente que la música se haya simplificado en general".

"Creo -añade Di Marco- que simplemente está evolucionando en otra dirección"