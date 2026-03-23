La calle Salcedo, en San Carlos, tiene su historia

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

Es el pueblo de mayor trascendencia internacional por el crimen que conmovió las conciencias y por otros cometidos contra hijos de igual valentía que Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Tomasina Cabral y Violeta Ortega también fueron ultrajadas y martirizadas por haber enfrentado al tirano. Rufino de la Cruz fue asesinado junto a las llamadas “mariposas”. Manuel Tejada Florentino corrió la misma suerte por luchar contra la dictadura de Trujillo.

Rafael (Fafa) Taveras fue encarcelado y torturado por esos ideales.

Dos años después del tiranicidio asesinaron al periodista y educador José Alexis Brache Devers.

El martirologio lo persigue, pues allí vivió el valiente Cayo Báez, torturado por el invasor estadounidense en 1916. Durante esa Ocupación cayeron, además, Rita Campos y sus hijos José y Manuel Peña, y fue prisionero el doctor Pascasio Toribio. Fundaron contra los intrusos la “Gran Liga Nacional” y la “Junta Patriótica de jóvenes”.

Salcedo, que desde 2006 es municipio cabecera de la provincia Hermanas Mirabal, tuvo otros héroes: Juan Gómez, Buenaventura Almánzar, Salvador del Rosario, Diego de Lora, Antonio Santana, Francisco Gómez, Fermín Rivas, Juan Toribio, Florentino Camilo, destacados en las campañas restauradoras, según Juan A. Osorio Gómez en “Salcedo, una provincia en la historia”, quien al igual que otros autores ofrece versiones sobre el antiguo nombre de “Juana Núñez”.

Rotulo para insertar a la foto de la calle Salcedo.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

A Lilís se opusieron Pascasio y Zenón Toribio y Fermín Rodríguez.

Progreso y cultura.

Salcedo no solo ha sido tierra fértil para el cultivo de café, cacao, plátanos, naranjas, tabaco, frijoles que abastecían otras localidades, es “uno de los pueblos más amantes del progreso y de la cultura que existen en la República Dominicana”, al decir de su hijo sobresaliente, Hugo Eduardo Polanco Brito, que llegó a ser arzobispo. Escribió el libro “Salcedo y su historia”.

Más clérigos nacidos allí fueron Quirino Alba, Remberto Cruz, el obispo Antonio Camilo González. Aunque no nacieron en Salcedo, los presbíteros Manuel Ramón Rodríguez y Eliseo Bornia contribuyeron al progreso salcedense. Rodríguez se opuso a la Ocupación norteamericana. Bornia levantó una iglesia más amplia que la vieja ermita de Juana Núñez, y el cementerio.

Fernando Arturo Meriño elevó la ermita a parroquia y nombró primer párroco a Emiliano Camarena, al que siguieron Honorio Liz, Felipe Sanabia, Francisco Fantino Falco, Fray David Martínez…, porque, según Osorio, en Salcedo siempre existió “un desbordamiento de la fe católica”, sin desmedro de la Asociación Misionera Dominicana, bajo dirección de “Mister Julián Kingley”, que después recibiría al pastor “Mister Clark”.

Desde su fundación ha tenido “un profesorado idóneo”, significa Osorio, citando a María E. Tapia, que formó generaciones de maestros.

Además de Pascasio Toribio y Tejada Florentino, vio nacer gran cantidad de médicos: Miguel Canela Lázaro, José Camilo P., Francisco Pezzotti, Ramón Guzmán López, Ramón Brache, González Montalvo…

Abogados brillantes: Pietro Forestieri, Juan Bautista Rojas, José Francisco Tapia, Florentino Canaán, Tobías Cabral, Domingo Toca. Descendientes distinguidos son el magistrado Pedro Pablo y el doctor Eduardo Yermenos Forestieri, neurocirujano, filántropo, primer director médico de Cedimat.

Eran salcedenses Danilo y Rolando Rivas, glorias del béisbol. Músicos famosos: Agustín Ovalles, Rafael Petitón Guzmán y Edilio Petitón.

Otros apellidos de italianos instalados en Salcedo: Pezzotti, Bloise, Palamara, Schiffino, Triffolio, Saporitos y una representativa emigración árabe.

Emelda Ramos describe en “Historiografía de Salcedo 1865-1965” a poetas, decimeros, escritores: Salvador del Rosario, Armando Cabral Garrido, Mélida Delgado Pantaleón, Doroteo Regalado, José de Jesús Florencio, José Francisco Tapia Brea, Antonio Tatem Mejía, Héctor Francisco Ozorio…

Justiniano Estévez expresa en “Historia y desarrollo de la provincia Salcedo”: “Algo que llama la atención, pese a sus altos índices de pobreza, es el empuje comercial que ha tenido la provincia” y enumera recientes bancos comerciales, supermercados, ferreterías, estaciones gasolineras, factorías...

Salcedo tuvo un vicepresidente de la República: Jaime David Fernández. Y tiene entre sus sitios históricos la iglesia San Juan Evangelista, con torre que lo identifica, y la Casa Museo Hermanas Mirabal, en Conuco.

La calle.

Está localizada en San Carlos. La vía, como el municipio, reconocen a Francisco Antonio Salcedo. “Por decreto de 22 de abril de 1891, al puesto cantonal de Juana Núñez le fue dado el nombre de “Salcedo”, para perpetuar la memoria del esclarecido veterano de la Independencia, por su heroísmo en los gloriosos campos de batalla de Beller”, consigna Vicente Tolentino Rojas.