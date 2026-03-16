SFM, la eterna fuente de rebeldía social social y política

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

Es un pueblo combativo, revolucionario, motivado en luchas por la libertad, contra las injusticias sociales, la opresión. Por su carácter batallador tiene tantos hijos mártires y héroes de las guerras de independencia y de acontecimientos más recientes, como la guerrilla de Manolo Tavárez Justo, Revolución de Abril, protestas tras el golpe de Estado a Juan Bosch, movilizaciones durante los 12 Años de Joaquín Balaguer.

Progresista, hospitalario. Acogió a perseguidos políticos y recibió emprendedores comerciantes que lo hicieron económicamente floreciente, como fueron los chinos procedentes de Cuba que huían del gobierno español: José Añil (Mang Gi), Paulino Gómez (Sing Sama), José Socorro, padre de Antera y Mercedes Mota; José Sanz, Escolástico Díaz (Colaco), entre otros que dejaron descendencia sobresaliente.

San Francisco de Macorís tuvo línea férrea desde el siglo antepasado para transportar productos agrícolas y el 16 de agosto de 1895 inauguró un tren.

Entre sus anales destaca haber iniciado la “Revolución Reivindicadora”, primer brote insurreccional tras el ajusticiamiento de Heureaux, que tuvo como protagonistas a Pelegrín Castillo Agramonte, Manuel María Ventura, Domingo Ferreras, José Guzmán, Arturo Zeno, Juan Antonio Luna, Manuel María Castillo.

“Macorix” surgió desde el mismo descubrimiento. Fray Juan Borgoñón la llamó San Francisco en honor al patrón de su Orden. En 1740 contaba con ermita dedicada a Santa Ana. El agente secreto David Dixon Porter visitó el país tras la Independencia y describe su clima “delicioso”, su gente “contenta y bien vestida”.

Vileza contra jóvenes

Un acontecimiento funesto en la tierra del río Jaya fue el asesinato de valiosos jóvenes en el “Levantamiento de San Francisco”, durante la guerra de abril, la madrugada del 25 de junio de 1965. Los participantes fueron “salvajemente reprimidos”.

Entre los mártires Baldemiro Castro, Abraham y Jimmy Vargas, Sóstenes Peña Jaquez, Frank Sosa Duarte, Franklin Rosa y los conocidos como “Vallardo”, La Garza, Fernando Rafael (el capitaleño), Mendoza (el sargento), según Roberto Santos Hernández en “La Biblia y el Talmud de San Francisco de Macorís. Diacronía y sincronización de la Provincia Duarte”.

Otros revolucionarios fueron Ángel Concepción, que según el autor presidiría el gobierno si triunfaba el alzamiento de Manolo Tavárez; Alfonso Moreno Martínez, líder del Partido Revolucionario Social Cristiano a la caída de Trujillo; José Antonio Fernández Caminero, antitrujillista, miembro del Consejo de Estado en 1962.

También Rafael Molina Ureña, presidente del primer gobierno de la república en armas en 1965; Abel Fernández Simó, ministro de Interior y Policía durante el Triunvirato; Ramón Holguin Marte, participante en la guerrilla de Caamaño; Leandro Guzmán, de los fundadores del 14 de Junio.

“San Francisco estuvo a la vanguardia a través de los partidos políticos de oposición, los sindicatos, la prensa, organizaciones estudiantiles, en la extensión de la UASD, CURNE, clubes juveniles, el teatro, la poesía… Muchos fueron asesinados”, consigna Santos Hernández.

Patriotas de antaño

Entre sus patriotas están Manuel Castillo Álvarez, tío de Mella que luchó por la Independencia, porque, según el profesor Eugenio Cruz Almánzar en “San Francisco de Macorís íntimo”, esta fue la primera población del Cibao en adherirse al brote independentista. Alude a José Nazario Brea y Baltazar Paulino, firmantes del Acta de Independencia de 1844.

Cayetano de la Cruz, Gregorio Ventura, Olegario Tenares, Narcizo Mendoza, Manuel María Castillo, son otros de sus héroes.

San Francisco fue visitado por el poeta español Francisco Villaespesa, quien dedicó versos a Luis María Castillo.

A fines de 1900 contó con un reloj para dar las 12 de la noche de cada 31 de diciembre. Allí fundaron infinidad de centros sociales, médicos, culturales desde época lejana, escuelas, iglesias de variadas denominaciones, logias masónicas, periódicos. Hoy cuenta con la publicación que lo identifica: “El Jaya”, dirigido por Adriano Cruz.

Pedro Francisco Bonó vivió en San Francisco y allí escribió sus libros fundamentales. Los insignes músicos Rafael Ignacio, Francisco Simó Damirón, Félix del Rosario, Roque Chabebe Acra, vieron la luz en ese pueblo.

Además del recinto UASD-San Francisco, antiguo Curne, tiene la Universidad Católica Nordestana (Ucne).

Su montaña Quita Espuela, “de los mayores bosques húmedos en la región del Caribe, fue declarada Reserva Científica por sus especies endémicas”, significa Luis José Báez del Rosario en “Genes de Gloria”.

El 22 de septiembre de 1941 fue designada San Francisco de Macorís la calle “Aniceto Martínez”, “para dejar en Ciudad Trujillo un recuerdo de esa provincia”. Está localizada en el sector Don Bosco.