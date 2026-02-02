Don Aníbal, patriota nuestro relegado por los historiadores

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

Estuvo activo en la lucha contra la dictadura de Rafael Trujillo, por lo que fue perseguido y encarcelado. Sobrevivió a la prisión y se mantuvo militante en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio pese a estar vigilado por el régimen. Eliminado el tirano permaneció firme en sus afanes democráticos y se enfrentó a contrarrevolucionarios, golpistas e invasores en la contienda de Abril de 1965. Ayudó a militantes opositores de los 12 Años de gobierno de Balaguer.

Pero historiadores y escritores de esos acontecimientos no registran su participación.

Desde 2002 cuando se publicó la designación de una calle que lo recuerda, se consultaron libros sobre el 14 de Junio, tanto los publicados por la tiranía que, aunque con datos amañados y epítetos insultantes, presentaba antitrujillistas y develaba células y tramas ofreciendo identidad de los involucrados. Y él no figura. Tampoco está en libros posteriores a la tiranía.

Francisco Alberto Caamaño

Muchos descendientes y parientes de víctimas del trujillato fueron consultados y declararon no conocerlo u oído mencionar ni leído sobre él.

En cuanto a la Revolución de Abril fueron revisadas las 437 páginas que contiene el libro “Los Comandos (Abril de 1965)”, por Bonaparte Gautreux Piñeyro, publicado en 2015 con listas de combatientes y dirigentes de esa gesta. Tampoco lo incluye. El único Gonell que aparece es Elvio S. Gonell, “veterano” que perteneció al personal de la guardia interior del palacio presidencial en el edificio Copello, anotado como “combatiente”.

Manuel Aurelio Tavárez Justo

Desconociendo su lugar de nacimiento, fueron entrevistadas personas con su apellido, sobre todo de Santiago y Santo Domingo. No tienen parentesco ni encontraron referencias entre sus familiares.

Luis Aníbal Federico Gonell fue conocido gracias al periodista Juan Bautista Díaz Cuevas que junto a un grupo de munícipes solicitó el homenaje de la vía. Y gracias a él fue posible obtener datos del patriota.

Leandro Guzmán

La única foto conocida es la que se publicó el 27 de noviembre de 2002 en HOY, dando a conocer la decisión de nombrar la calle en su honor. Hasta en la hermosa y tranquila arteria se aprecia indiferencia hacia su identidad, desvanecida en los rótulos.

Los datos.

Según declaró Juan Bautista Díaz Cuevas, Luis Aníbal (Federico) Gonell duró dos años preso en la cárcel La 40, junto a Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y el ingeniero Leandro Guzmán.

Juan Bautista Díaz Cuevas

“Vivió en Neiba en la calle Apolinar Perdomo número 55, con Doctora Lorenza Cuevas Jiménez”, agregó.

Reveló que Gonell fue padre de cuatro hijos, tres hembras y un varón, y que “a la muerte de Trujillo vino a residir en Santo Domingo, en la calle Josefa Brea 266, en el ensanche Luperón”.

Era sastre de profesión, refirió Díaz Cuevas.

“Siempre fue amante de la libertad y asistía a revolucionarios perseguidos por los gobiernos de Balaguer de los 12 Años”, significó.

La calle.

La noticia de la designación de la calle expresa que la sala capitular del Distrito Nacional designó con el nombre del fallecido luchador antitrujillista y miembro destacado del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Luis Aníbal Federico Gonell, la antigua calle “A”, del Residencial Amapola, de la capital.

Luis Aníbal Gonell

Expresa que “la resolución fue aprobada con un informe favorable de la comisión permanente de cultura de la sala capitular que preside la doctora Flavia García e integran, además, los miembros Norberto Castillo, Juan Guerrero, Cristina Pérez Amorós, Chany García, José Oviedo y Miguel Faruk”.

Díaz Cuevas fue quien envió al presidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, doctor Rafael Díaz Filpo, la comunicación que motivó la solicitud, según la información.

“Cabe destacar que el señor Gonell enfrentó con valentía y coraje la intervención norteamericana de 1965, razones valederas para que la calle antes mencionada sea honrada con su nombre”, escribió Juan Bautista Díaz Cuevas.

Quizá el desconocimiento de las valiosas actuaciones que se atribuyen a Gonell se deban a que, como significó Díaz Cuevas en notas enviadas a petición de quien escribe, “era renuente a reconocimientos y homenajes, porque lo que hizo fue por amor a la Patria”.

En aplicaciones de navegación de tráfico, se ubica la vía en Cancino.