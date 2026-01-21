Camacho rechaza “presión” para liberar Hazim, pronto caerán otros

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público someterá “lo antes posible” a los demás involucrados en el entramado de corrupción que desde el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desfalcó al Estado con más de RD$15,000 millones.

Por el caso, hasta ahora hay 10 personas bajo medida de coerción, incluido el exdirector, Santiago Hazim y varios exfuncionarios de la institución.

El anuncio lo hizo ayer el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien fue categórico al reiterar que todo el que sustrajo dinero del Estado en el caso Senasa será sentado próximamente en el banquillo de los acusados.

“Trabajamos a toda marcha y en el menor tiempo posible habrá una versión 2.0 de Operación Cobra 2.0, como hemos dicho antes”, subrayó.

Se recuerda que la primera vez que habló de Operación Cobra 2.0, Camacho dijo que en ese expediente se incluirían médicos, enfermeras y centros médicos privados que se habrían beneficiado ilícitamente del entramado.

Camacho habló tras el aplazamiento de la audiencia donde ayer se conocería la solicitud de variación de la medida de coerción impuesta al grupo de imputados, siete de los cuales guardan prisión preventiva y tres están bajo arresto domiciliario.

Qué procuran

La defensa de los imputados Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, German Rafael Robles Quiñones, Francisco Ivan Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, solicitan a la Corte de Apelación variarle la prisión preventiva por una menos gravosa, que podría ser el arresto dominiciliario.

Mientras que la Fundación Primero Justicia, que preside Miguel Surum, apeló el arresto domiciliario, con el que fueron favorecidos los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, el empresario Eduardo Read Estrella y pide prisión preventiva para todos.

Gravedad “descomunal”

Camacho manifestó oposición a la puesta en libertad de los siete que están en prisión preventiva, alegando la gravedad de los hechos cometidos y las pruebas presentadas.

“Nosotros procesamos cuando tenemos suficiente pruebas para presentar en los tribunales y la gravedad que tienen los hechos cometidos en el Senasa son descomunales, justifican la medida de coerción que le fue impuesta en el Juzgado de la Instrucción y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso de apelación”, subrayó.

Motivo de aplazamiento

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, aplazaron la audiencia para el 3 de febrero próximo, debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se presentó sin abogado para su defensa.

Rechaza presión

Camacho rechazó tajantemente las declaraciones de Surum, quien dijo que tanto la Procuraduría General como el Poder Judicial estarían recibiendo presiones para poner en libertad a los imputados, sobre la base de supuestos acuerdos.

“Aunque me parece un chiste, voy a aceptar la provocación para decir que yo creo que en este país nadie tiene duda de que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia y que en 21 años de carrera en el Ministerio Público, a mí nadie se ha atrevido a decirme eso” manifestó Camacho.

Otro querellamiento penal.

Se recuerda que, además del recurso de apelación contra la medida de arresto domiciliario que le fue dictada a tres de los primeros 10 imputados en el caso Senasa, la Fundación Primero Justicia también sometió ante la Procuraduría Anticorrupción (Pepca) “una ampliación de querellamiento penal con constitución en actor civil”, que incluye a Gustavo Güilamo, exjefe de Gabinete de ARS Senasa; Rafael Dujarric, exdirector de Planificación y Ángel Luis Guzmán, operador de Call Center.

También a Hazim, Read Estrella y su grupo de empresas, Farmacard SRL, Khersun SRL y Deleste; Messina Cruz y Robles Quiñones.