Cámara Baja solicita al PE construir cárcel Isla Beata para 10 mil reos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó un grupo de resoluciones internas en las cuales solicita obras al Poder Ejecutivo, entre ellas, una penitenciaría modelo en la isla Beata con capacidad para albergar a 10 mil reclusos condenados a penas de privación de libertad superiores a cinco años.

La Comisión Permanente de Ministerio Público, que preside el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez, recomendó al pleno aprobar que se construya una penitenciaría modelo en Isla Beata con capacidad para albergar una población de 10 mil reclusos condenados a penas superiores de cinco años.

En la iniciativa se argumenta que las últimas estadísticas revelan que la población carcelaria del país asciende a 27,711 internos, distribuidos en tres Centros de Atención de Privados de Libertad (Caplip), 19 Centros de Privación de Libertad (CPL) y 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).

En la propuesta de los diputados Elías Wessin Chávez, Miguel Alberto Bogaert Marra y Miguel Ángel de los Santos Figueroa, se señala que la cantidad de personas que guardan prisión preventiva en las cárceles del país representan el 59 % de la población penitenciaria.

Que la situación actual de sobrepoblación en las cárceles del país genera un nivel muy alto de hacinamiento, lo que amenaza severamente la integridad personal y la dignidad humana de las personas privadas de libertad, debido a las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Hasta el año 1960, en la Beata durante la dictadura Trujillo funcionó una cárcel donde eran llevados opositores al régimen.

Además, aprobó solicitar al Presidente de la República, que instruya a la Procuraduría General de la República (PGR) la la terminación y puesta en ejecución de la cárcel pública en el distrito municipal Pedro Corto, municipio San Juan de la Maguana, propuesto por el diputado Mélido Mercedes Castillo.

También la CD aprobó el proyecto de resolución mediante el cual solicita al Presidente de la República Dominicana, instruir al Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed); en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), la construcción de una cárcel modelo en el municipio Barahona, propuesto por la diputada Sara Penélope Féliz Díaz.

También, el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita la construcción de una nueva cárcel preventiva de mujeres, en el municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, propuesto por la diputada Carmen Aurelia de la Rosa Pérez.

Los diputados aprobaron, además, en primera discusión el proyecto de ley que designa con el nombre de Boulevard Turístico Rafael De Jesús Perelló, la circunvalación de Baní, provincia Peravia, sometido vía la Cámara de Diputados por Willy Sánchez, representante de esa provincia.

Sánchez dijo que Perelló Abreu, hijo distinguido de Baní, fue empresario visionario, filántropo y promotor de la cultura.