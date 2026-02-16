Cambios de ARS: guía para no caer en prácticas indebidas según la SISALRIL

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) lanzó la campaña “No caigas en gancho”, con el objetivo de alertar a la población sobre prácticas engañosas que se han detectado en los procesos de cambio de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En entrevista en el programa El Día de Telesistema canal 11, la directora de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos de la SISALRIL, Karina Mena, junto a Yesenia Díaz, directora del Aseguramiento del Régimen Contributivo, explicaron que algunos afiliados han sido inducidos a realizar cambios de ARS bajo información incompleta o promesas falsas, lo que pone en riesgo la continuidad de su cobertura médica.

Las funcionarias subrayaron que la campaña busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de verificar la información oficial antes de aceptar cualquier modificación en su afiliación. Además, exhortaron a los usuarios a denunciar irregularidades y a consultar directamente los canales institucionales para evitar ser víctimas de manipulaciones.

Con esta iniciativa, la SISALRIL busca proteger los derechos de los afiliados y garantizar que los procesos de cambio se realicen con transparencia.