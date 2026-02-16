Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Cambios de ARS: guía para no caer en prácticas indebidas según la SISALRIL

Explicaron que algunos afiliados han sido inducidos a realizar cambios de ARS bajo información incompleta o promesas falsas, lo que pone en riesgo la continuidad de su cobertura médica.

El proyecto de Sisalril todavía no se ha oficializado, lo conocen las ARS

Lency Alcántara

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) lanzó la campaña “No caigas en gancho”, con el objetivo de alertar a la población sobre prácticas engañosas que se han detectado en los procesos de cambio de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

En entrevista en el programa El Día de Telesistema canal 11, la directora de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos de la SISALRIL, Karina Mena, junto a Yesenia Díaz, directora del Aseguramiento del Régimen Contributivo, explicaron que algunos afiliados han sido inducidos a realizar cambios de ARS bajo información incompleta o promesas falsas, lo que pone en riesgo la continuidad de su cobertura médica.

Las funcionarias subrayaron que la campaña busca concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de verificar la información oficial antes de aceptar cualquier modificación en su afiliación. Además, exhortaron a los usuarios a denunciar irregularidades y a consultar directamente los canales institucionales para evitar ser víctimas de manipulaciones.

Con el lema “No caigas en gancho”, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) inició una campaña de orientación para alertar a los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) sobre malas prácticas detectadas en procesos de traspasos entre Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). La iniciativa busca orientar a la ciudadanía de las diferentes tácticas irregulares que se desarrollan en espacios públicos para persuadir a las personas con el propósito de cambiarlos de ARS, ofreciéndoles dinero, bonos de farmacias, coberturas odontológicas o consultas médicas gratuitas, entre otras ofertas engañosas. Con la campaña “No caigas en gancho”, la SISALRIL advierte a los afiliados a evitar que sean grabados aceptando un cambio de ARS sin que exista un consentimiento real e informado del proceso de traspaso, poniendo en riesgo su cobertura en el plan de salud.

Con esta iniciativa, la SISALRIL busca proteger los derechos de los afiliados y garantizar que los procesos de cambio se realicen con transparencia.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

