Cap Cana busca convertirse en una ciudad inteligente

Publicado por Marien Aristy Capitán Creado: Actualizado:

Madrid, España

Con un crecimiento exponencial que ha alcanzado gracias a la visión con la que fue diseñada antes de comenzar a construirla, la ciudad destino de Cap Cana mira al futuro con optimismo y una meta muy clara: convertirse en una ciudad inteligente, según afirmó ayer el presidente del Consejo de Administración, Fernando Hazoury.

Para caminar hacia esa dirección Cap Cana cuenta con un máster plan que le permite ir desarrollando la propiedad, pero crecerá durante tres o cuatro décadas, apunta Hazoury, porque todavía le queda mucho espacio. De los 110 millones de metros cuadrados que disponen tienen 75 millones de metros cuadrados por desarrollar.

Mientras se va desarrollando, Cap Cana continúa creciendo a tal punto que este este año podría contar con más de 16,500 habitaciones: a las más de nueve mil que están en operación se sumarían 7,500 que están en construcción y estarían listas en el 2026. Entre esas habitaciones hay de 3,500 a 4,000 que son hoteleras, dijo Hazoury, mientras las demás son inmobiliarias, pero muchas tienen vocación turística porque son híbridas, es decir, se trata de condoteles que están en el área de los campos de golf.

La mayor parte de este crecimiento, tal como destacó Hazoury, se está materializando desde el 2024 porque en ese año estaban anunciando que llegarían cerca de las ocho mil habitaciones.

Detrás de esos números hay mucho trabajo, dice Hazoury, quien resaltó que se ha logrado gracias a las grandes inversiones que han hecho durante décadas en infraestructura, a lo que suma la buena situación del país y del mercado dominicano. En ese sentido, destacó el trabajo que han hecho todos los colegas de los sectores público y privado en los últimos años.

Volviendo con el futuro, Hazoury señaló que siempre han vendido que quieren ser una ciudad de primer mundo y lo están logrando. Por ello, apuestan a la sostenibilidad, respetan el medio ambiente y promueven la inclusión social, a través de su fundación y las oportunidades de trabajo que ofrecen.

“La sostenibilidad no solamente es el respeto al medio ambiente aunque haya grandes desarrollos. Es la inclusión social en cuanto a que se produzcan trabajos dignos con buenos empleos de todos los sectores. Y estamos hablando de desarrollos que incidan en la economía dominicana”, indicó Hazoury.

Promover la sostenibilidad es, para Hazoury, cuidar las inversiones porque Cap Cana tiene un montón de inversionistas que han metido mucho dinero: hay apartamentos, por ejemplo, de US$400 mil y casas de US$5 millones. También hay hoteles de grupos internacionales que han invertido US$200 y US$300 millones.

Hazoury también destacó que Cap Cana tiene el mayor grupo de hoteles con incidencia en el mercado norteamericano, que es el principal emisor de turistas en la República Dominicana. Y es que Cap Cana, apuntó, tiene el mayor nivel per cápita gracias a los hoteles de lujo que están en la ciudad: el St, Regis Cap Cana, el Hyatt Ziva, el Marriot, el Eden Rock y el grupo AM Resorts con Secrets y Dreams.

Algunas de esas marcas, que ahora se están instalando en otros destinos como Miches y Punta Bergantín en Puerto Plata, llegaron por Cap Cana, recordó Hazoury. Eso ha permitido, además, que otras cadenas hoteleras que compiten con esos grupos también se interesen en el país. “Es un orgullo para nosotros y nos da muchísimo gusto que hayan entrado por Cap Cana y que hayan dado un poquito de empuje a sus competidores”, afirmó.

Para atraer nuevas inversiones, explicó Hazoury, se están promoviendo en Estados Unidos, Europa y el país, donde han tenido un gran apoyo de nuevos desarrolladores que no habían ido a Cap Cana hasta hace tres o cuatro años. Gracias a ello, cuentan con una inversión de US$50 millones y generan 20 mil empleos.

Pasando a la infraestructura, Hazoury destacó que Cap Cana ha invertido más de US$1,200 millones en ello: han invertido en carreteras, en data, comunicación, electricidad, un acueducto y el tratamiento de las aguas residuales que luego usan para regar los campos de golf y los jardines. En la ciudad todo está soterrado, lo que les permite no tener contratiempos cuando hay ciclones y tormentas.

Todo está tan bien pensado que cuando se desarrollan los nuevos proyectos solo hay que conectarlos a los servicios de data, electricidad y agua para que cuenten con todo lo necesario.

La energía, por demás, es limpia porque la mayor parte es solar, agrega Hazoury, mientras que el acueducto fue hecho a 18 kilómetros de la costa para que no se salinice y para no traer problemas medioambientales.

Otros aspectos que están trabajando es la diversificación. Como parte de ella, desde el 2003 están trabajando el turismo deportivo, según comentó Hazoury, quien aseguró que es un área que ha ido en crecimiento. Para capturar ese mercado hicieron el PGA Tour de golf profesional en los años 2008, 2009 y 2010; hacen cuatro ATP de tenis anuales, promueven la equitación, han hecho torneos de motocross y cuentan con una marina deportiva para hacer torneos de pesca.

A la par del turismo deportivo, que es uno de sus ejes, Hazoury resaltó que también están enfocados en el turismo gastronómico (tienen más de 100 restaurantes), ecológico y parques de diversiones, aventura y adrenalina.

Gracias a todo lo que están haciendo hoy Cap Cana está caminando hacia la ciudad destino turística que planificaron cuando concibieron el proyecto. Les queda pendiente, más adelante, la planificación de esa ciudad inteligente y tecnológica para ampliar sus actividades y, junto a nuevos aliados internacionales, marcar lo que a juicio de Hazoury será un antes y un después en la economía dominicana.