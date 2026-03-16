El otro equipo del Clásico: quienes narraron la emoción dominicana desde las redes

Publicado por Ramieri Delgadillo Creado: Actualizado:

Nací y crecí en San Pedro de Macorís, una de las ciudades que más peloteros profesionales ha aportado a las Grandes Ligas. En mi caso, el béisbol nunca ha sido solo un deporte; forma parte de mi identidad, de mi memoria familiar y de la cultura que me rodeó desde niña.

Por eso, cada vez que la selección dominicana participa en el Clásico Mundial de Béisbol, inevitablemente vuelvo a sentir esa emoción colectiva que atraviesa generaciones.

Hoy vivo en Madrid, lejos de casa y de los estadios, pero nunca me he sentido tan conectada con el equipo dominicano como en esta edición del torneo.

La razón no está solo en lo que ocurre dentro del terreno de juego. También está en lo que ocurre en las pantallas.

En apenas dos meses, la cuenta de Instagram @_losdominicanos ha logrado reunir a más de 426,000 seguidores con solo 284 publicaciones, hasta el momento en que escribo esta columna. Más que una cuenta informativa, se ha convertido en una especie de estadio digital desde el cual miles de dominicanos, dentro y fuera del país, seguimos cada jugada, cada celebración y cada emoción del equipo.

La calidad de los videos, el cuidado en la edición, la selección musical y la capacidad de capturar momentos más espontáneos, incluso desde el interior del dogout, han logrado algo difícil en el deporte moderno: que el fanático no solo vea el juego, sino que sienta que forma parte de él.

Las redes sociales se han convertido en el puente que conecta al equipo con una diáspora que vive el béisbol con la misma intensidad desde Nueva York, Miami, Santo Domingo o Madrid.

Movida por la curiosidad profesional y también por la admiración, quise saber quiénes estaban detrás de esta maquinaria creativa que ha logrado mantener conectada a toda una diáspora. Así fue como tuve la oportunidad de conversar con Luigi Chávez, social media manager del equipo de comunicación de la selección dominicana.

El otro roster del Clásico: el equipo que cuenta la historia

Detrás de las redes sociales de nuestra selección hay un equipo multidisciplinario que combina creatividad, experiencia y pasión por el béisbol dominicano. Su labor no solo mantiene informados a los fanáticos, sino que logra transmitir emociones que cruzan fronteras.

El equipo fue conformado por Luiggi Chávez y Gregorio Castro. Gregorio, con amplia experiencia en el béisbol desde diferentes áreas, este año dirigió, junto a Chávez, las redes sociales del Tigres del Licey. Es la parte más ejecutiva del equipo, además de aportar siempre desde el área de social media.

Luiggi Chávez lleva cinco años como Content Creator de Juan Soto, además de haber trabajado como Social Media Manager en español para los New York Mets. Durante este torneo ha asumido un rol híbrido: creando contenido, fotografiando, filmando, editando y aportando ideas para nuevos formatos.

A esta dupla se suma Shantal Disla, reconocida en el área por dirigir la parte de marketing en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con varios años de experiencia, aportando su visión estratégica y supervisión general del contenido.

El equipo creativo se completa con:

● Frankely Vicioso y Eric Ricon: filmmakers y editores, con experiencia trabajando con el Club Mauricio Báez en baloncesto.

● Gilbert Méndez: filmmaker con más de 10 años de experiencia en LIDOM.

● Jesús García: diseñador con experiencia en agencias y el sector público.

● Joaquín Rodríguez: recién graduado en Multimedia, quien ya demostró su talento durante la temporada con los Tigres del Licey, manejando edición, diseño y fotografía.

● Freddy Pérez: la “voz de alerta” del equipo en cuanto a datos deportivos, siempre atento a marcas, récords y estadísticas que puedan convertirse en historias o publicaciones virales.

Juntos, este grupo combina habilidades de creación de contenido, edición, fotografía, diseño y análisis estadístico, logrando que cada publicación de @_losdominicanos no solo informe, sino que cuente la historia del béisbol dominicano con emoción y calidad profesional.

Impacto y alcance del contenido

El trabajo del equipo de social media se refleja también en cifras concretas que muestran un impacto real en la audiencia digital.

En apenas dos meses, la cuenta @_losdominicanos ha reunido 426,000 seguidores con solo 284 publicaciones, un crecimiento que evidencia el interés masivo por el contenido.

Algunos de los videos más vistos incluyen:

● Gran slam de Fernando Tatis Jr. frente a Venezuela – 4.9 millones de vistas.

● Motivación de Manny Machado desde el dogout – 4.5 millones de vistas.

● Video de Caminero bailando dembow en prácticas – 2.4 millones de vistas.

● Video de Pedro Martínez orando por la selección – 1.9 millones de vistas.

● Gran slam de Fernando Tatis Jr. frente a Israel – 1.8 millones de vistas.

● Home run de Austin Wells frente a Corea – 1.6 millones de vistas.

● Home run de Juan Soto frente a Países Bajos – 1.5 millones de vistas.

● Home run de Ketel Marte frente a Venezuela – 1.2 millones de vistas.

Estos datos demuestran la relevancia y viralidad del contenido, así como la diversidad de historias que el equipo logra capturar: jugadas épicas, momentos de motivación y escenas de camaradería que acercan a los seguidores al corazón del equipo.

El nivel de interacción y los comentarios reflejan la pasión de los seguidores, convirtiendo a la cuenta en un verdadero hub digital de la emoción por el béisbol dominicano.

Este desempeño confirma que la narrativa del equipo no solo conecta con los seguidores, sino que también amplifica la presencia de la selección dominicana a nivel global, llevando la emoción del Clásico a cada rincón donde hay un fanático del béisbol.

Mientras los peloteros nos defendían con el uniforme en el terreno, había otro equipo que jugaba un partido paralelo: contar la historia en tiempo real para millones de fanáticos.

Gracias a ese trabajo invisible, hecho de estrategia, creatividad, coordinación y muchas horas de edición, el béisbol dominicano sigue encontrando la manera de cruzar fronteras.

Y recordándonos, una vez más, que cuando juega República Dominicana, lo hacemos dentro y fuera del terreno.

Un equipo dominicano y ya.