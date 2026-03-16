RD vs. Estados Unidos en Clásico Mundial: claves del partido y qué pasó en el juego

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El juego estuvo a la altura de las expectativas. Y los estadounidenses respondieron al momento.

En un enfrentamiento de semifinales cargado de muchas de las mayores figuras del béisbol y con la tensión que hace grande a este deporte, el Equipo de Estados Unidos superó a la República Dominicana por 2-1 la noche del domingo en loanDepot park para avanzar a la final del Clásico Mundial de Béisbol por tercera vez consecutiva.

El Equipo de Estados Unidos, que llegó a este torneo con una clara mentalidad de ganar el oro o nada, enfrentará al ganador de Italia contra Venezuela en el duelo final de este Clásico el martes por la noche (8 p.m. ET por FOX).

Jonrones solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony construyeron la ventaja para el as estadounidense Paul Skenes, y una gran defensa junto a un bullpen dominante ayudaron a protegerla, mientras una ruidosa multitud llena de 36,337 aficionados amplificaba la intensidad de cada momento de tensión.

Y hubo muchos.

La República Dominicana se fue arriba primero en el segundo inning cuando Junior Caminero continuó su impacto en el Clásico con su tercer jonrón del torneo, un batazo solitario ante el sweeper elevado de Skenes que envió hacia el jardín izquierdo-central, encendiendo el dugout local y el ruido en loanDepot park. También fue el cuadrangular número 15 del torneo para la poderosa alineación dominicana, un récord del Clásico. En el siguiente inning, cuando Luis Severino protegió esa ventaja de 1-0 al completar la enorme tarea de ponchar consecutivamente al capitán de Estados Unidos, Aaron Judge, y a Kyle Schwarber para dejar a dos corredores en posición de anotar, soltó un grito y se golpeó el pecho.

Pero lo curioso de enfrentar a dos alineaciones llenas de candidatos al Jugador Más Valioso es que el impulso puede cambiar rápidamente.

Comenzó a cambiar a favor de Estados Unidos cuando Gunnar Henderson abrió el cuarto inning con un bambinazo de 400 pies frente a Severino. Un out después, con el relevista Gregory Soto ya en el juego, continuó la gran presentación de Roman Anthony en el Clásico con un vuelacercas solitario al jardín central que puso arriba a los estadounidenses 2-1.

Que el marcador se mantuviera 2-1 fue mérito de Skenes al escapar de un problema con las bases llenas en el cuarto inning, aunque ese exigente episodio aumentó su conteo de lanzamientos en una noche en la que cada out era valioso.

El heroísmo de Julio rodríguez

Hablando de outs, ninguno fue más electrizante que cuando Julio Rodríguez se elevó en la pared para robarle a Judge lo que parecía ser un jonrón solitario en la parte alta del quinto inning.

El propio Judge había realizado jugadas defensivas sobresalientes, con un espectacular tiro desde el jardín derecho para poner out a Fernando Tatis Jr. en tercera para el último out del tercer inning y también al lanzarse para quitarle un hit a su excompañero de los Yankees, Soto, en el cuarto. Aun así, el robo de cuadrangular de Julio fue la joya defensiva más espectacular de la noche, manteniendo a la República Dominicana a solo una carrera.

Skenes estuvo cerca de perder esa ventaja de 2-1 en la parte baja del quinto inning. Tatis y Ketel Marte conectaron sencillos consecutivos, elevando el conteo de lanzamientos de Skenes a 71. Con Skenes acercándose a su límite establecido, el manager Mark DeRosa fue al montículo y trajo al derecho Tyler Rogers, con su característico estilo submarino, para enfrentar al zurdo Soto.

Funcionó. Rogers necesitó solo dos pitcheos para hacer que Soto conectara un rodado por el medio del cuadro. Bobby Witt Jr. la fildeó a la derecha de la segunda base, llegó a la almohadilla y tiró a primera para un enorme doble play que terminó el inning.

David Bednar enfrentó una situación similar en el séptimo. Un largo doble de Austin Wells hacia el hueco del jardín derecho y un sencillo de Geraldo Perdomo seguido de un robo de base dejaron a dos corredores en posición de anotar con un out. Bednar mantuvo la calma y ponchó a Tatis con un splitter y luego retiró a Marte con un cutter para enviar nuevamente a los estadounidenses al dugout con su mínima ventaja intacta.

Garrett Whitlock retiró en orden el octavo inning ante el corazón del orden dominicano, que parecía peligroso de principio a fin, y el juego llegó al noveno, donde el cerrador de Estados Unidos, Mason Miller, terminó la batalla del Clásico al dejar al corredor del empate en tercera base para el último out de un partido que tuvo todo el drama que este gran duelo merecía.