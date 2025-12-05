Capacitación fortalece sistema

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, la Administradora de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones concluyeron el diplomado Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorros, una iniciativa para fortalecer el sistema de pensiones y la seguridad social.

Una nota dice que La capacitación desarrolló una visión integral y crítica del sistema previsional y entrenó a profesionales de AFP Reservas en aspectos como la norma que rige el sistema, los mecanismos de regulación, los desafíos estructurales y las buenas prácticas que inciden en la gestión del régimen previsional.

Fueron entregados los certificados a los participantes, representados por Bryan Rodríguez, quien agradeció el entrenamiento. El acto de cierre lo encabezaron los directivos de las entidades organizadoras.

