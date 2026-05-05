Gobierno pignorará 8 MM libras de pollo

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Gobierno pignorará 8 millones de libras de carne de pollo, en busca “de garantizar la estabilidad del mercado, proteger a los productores y asegurar precios justos para los consumidores”.

La disposición fue acordada en una reunión que encabezó el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, en la que participaron representantes de la Asociación Dominicana de Avicultores (ADA), en el Club Cerro Alto, de La Vega. La medida estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

Acordaron que la liberación del producto pignorado sea de manera gradual y evitar así fluctuaciones bruscas en la oferta y la demanda.

Los avicultores grandes participantes en el acuerdo prometieron adquirir una proporción de pollo de los pequeños productores y cumplir con los lineamientos establecidos por la Unidad Técnica de Pignoraciones para garantizar la transparencia y eficiencia del proceso.

La entidad asumirá los costos asociados a intereses, seguro, almacenamiento y custodia del producto; contempla además que un porcentaje de la compra provenga de pequeños productores, como parte de una política de inclusión y fortalecimiento de la producción nacional.

Espaillat afirmó que mantiene puertas abiertas al diálogo, en busca de soluciones consensuadas que garanticen la sostenibilidad del sector agropecuario.