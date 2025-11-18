Capturan al hombre que habría asesinado a una madre y su hija en Brisas del Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó la captura de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor de la muerte de la señora María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, quienes fueron encontradas con múltiples heridas por arma blanca en su vivienda, ubicada en el sector Brisa del Este, Santo Domingo Este.

La institución del orden ofrecerá más detalles del caso a las 9:30 de la mañana, en el Destacamento Policial de Los Mina.