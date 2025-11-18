Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Investigación en curso

Capturan al hombre que habría asesinado a una madre y su hija en Brisas del Este

La Policía Nacional informó la captura de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor de la muerte de una madre y su hija.

Capturan al presunto autor del crimen.

Capturan al presunto autor del crimen.Foto de referencia/Fuente externa

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La Policía Nacional informó la captura de José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, señalado como presunto autor de la muerte de la señora María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, quienes fueron encontradas con múltiples heridas por arma blanca en su vivienda, ubicada en el sector Brisa del Este, Santo Domingo Este.

osé Francisco Montero Encarnación, presunto asesino.

osé Francisco Montero Encarnación, presunto asesino.

La institución del orden ofrecerá más detalles del caso a las 9:30 de la mañana, en el Destacamento Policial de Los Mina.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking