¿Qué es el glaucoma y por qué puede provocar ceguera?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El glaucoma es una enfermedad ocular que se produce cuando el sistema de drenaje del ojo no funciona correctamente y el humor acuoso se acumula, elevando la presión intraocular. Este aumento daña progresivamente el nervio óptico, compuesto por más de un millón de fibras nerviosas, lo que genera puntos ciegos en la visión. Cuando la mayoría de estas fibras mueren, la persona puede quedar completamente ciega.

Existen dos tipos principales de glaucoma. El más común es el glaucoma de ángulo abierto, que se desarrolla lentamente y sin dolor, por lo que suele pasar desapercibido en sus primeras etapas. El otro es el glaucoma de ángulo cerrado, que ocurre cuando el iris bloquea el ángulo de drenaje y la presión ocular aumenta de forma súbita. Este último puede provocar un ataque agudo con síntomas como dolor intenso, visión borrosa, halos de luz, náuseas y vómitos, constituyendo una emergencia médica que requiere atención inmediata. Según la American Academy of Ophthalmology, institución que recopila y difunde evidencia científica sobre salud ocular, la enfermedad es conocida como el “ladrón silencioso de la visión” porque en sus fases iniciales no presenta síntomas evidentes, lo que hace imprescindible la detección temprana mediante exámenes regulares.

Por ello, los especialistas insisten en la importancia de realizarse exámenes oculares periódicos, especialmente en personas mayores de 40 años, con antecedentes familiares de glaucoma, hipertensión ocular, diabetes, miopía, hipermetropía o ascendencia africana, hispana o asiática.

Aunque el daño causado por el glaucoma no puede revertirse, los tratamientos disponibles —como el uso diario de gotas oftálmicas, medicamentos que reducen la producción de fluido o facilitan su drenaje, y procedimientos quirúrgicos— pueden detener la progresión de la enfermedad y preservar la visión. La detección temprana sigue siendo la clave para evitar que este enemigo silencioso robe la vista de millones de personas en el mundo.

¿Quieres que te prepare también una versión más corta y divulgativa para radio o TV,