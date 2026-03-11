Senado aprueba en segunda lectura eliminar candidaturas independientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de eliminar las candidaturas independientes en las cuales las personas que se postulan a un cargo de elección popular lo hacen sin pertenecer a un partido, movimiento o agrupación política y sin que los mismos sirvan de plataforma para su propuesta electoral.

La normativa electoral es autoría de los senadores Ramón Rogelio Genao, Moisés Ayala Pérez, Alexis Victoria Yeb, Eduard Alexis Espiritusanto, Antonio Marte, Aracelis Villanueva, Lía Ynocencia Díaz, Pedro Catrain, Julito Fulcar Encarnación, María Mercedes Ortiz y Johnson Encarnación Díaz.

En su segundo considerando, la propuesta a la Ley Orgánica del Régimen Electoral deroga la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral y sus modificaciones. El documento señala que las candidaturas independientes que puedan resultar gananciosas de una posición electoral pueden encontrar escollos y dificultades para la efectividad del ejercicio de los mandatos constitucionales, principalmente en lo concerniente a la suplencia, la institucionalización de bloques y otros modelos de participación democrática.

La propuesta legislativa indica que se hace necesaria la intervención del Congreso a los fines de proceder a suprimir el modelo de candidaturas independientes, lo que evitaría las dificultades y contrariedades al sistema político e institucional dominicano, el cual concentra en los partidos políticos los principales procesos de participación.

En primera lectura

En primera lectura, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que modifica los artículos 5, 12 y 14 de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. La iniciativa, presentada por la Suprema Corte de Justicia, tiene el propósito de establecer que la tramitación ante el Poder Judicial se realice de manera digital, manteniendo la garantía del acceso presencial en las sedes de la institución.

En la pieza se afirma que estas reformas amplían las facilidades tecnológicas y normativas para el uso de la firma digital por parte de los auxiliares de la justicia y otros actores activos y pasivos del sistema. “Esto es vital para asegurar la autenticidad, integridad y validez. Además, busca implementar un sistema georreferenciado para documentar el lugar, la fecha y la hora de las diligencias de los alguaciles, a fin de mejorar la seguridad jurídica a través de la trazabilidad y la certeza en la ejecución de sus actos procesales”, señala el proyecto.

El Pleno del Senado también aprobó el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, iniciativa propuesta por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Pedro Catrain y Julito Fulcar. También se aprobó el proyecto de ley que establece los actos correspondientes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a ser publicados en la Gaceta Oficial, propuesta del senador Félix Bautista.

De igual manera, se aprobaron los siguientes proyectos de ley: el que modifica los artículos 14 y 21 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados, del senador Alexis Victoria Yeb; y el proyecto que designa con el nombre de “Profesor Elpidio Encarnación” la pista de atletismo ubicada en el complejo deportivo de la provincia La Romana, del senador Eduard Alexis Espiritusanto.

En los trabajos legislativos de este miércoles, los asambleístas aprobaron el proyecto de ley que ordena la colocación del valor energético de los alimentos en restaurantes y otros lugares de expendio, iniciativa del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb. También conocieron el proyecto que declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana la Hermandad de los Toreros de la Virgen de la Altagracia, presentado por el senador Rafael Barón Duluc.

Resoluciones aprobadas

Los senadores sancionaron el proyecto de resolución que solicita que el Pleno del Senado sea trasladado a la provincia Monseñor Nouel en su 44.º aniversario de haber sido fundada como provincia, el 22 de septiembre del año en curso. Esta es una iniciativa presentada por el senador de esa demarcación, Héctor Acosta. También se aprobó la resolución que solicita al ministro de Educación, Ángel Hernández (o el incumbente actual), autorizar un aumento salarial al personal administrativo y de apoyo de los centros educativos públicos del Ministerio de Educación (MINERD).

Contrato de Permuta

En la sesión fue sancionado el contrato de permuta del 22 de octubre de 2025 y su adenda del 18 de noviembre de 2025, mediante el cual el Ingenio Consuelo, representado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), transfiere en calidad de permuta a favor de la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S. A. (CAEI), debidamente representada por el señor Dionisio Buitrago, una cantidad de 2,909,498.00 metros cuadrados de terreno en la provincia de Hato Mayor, a cambio de recibir la misma cantidad de terreno de CAEI, ubicados en distintas porciones en las provincias Peravia y San Cristóbal.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sus pares a sesión para el próximo miércoles 18 a las 2:00 de la tarde.