Tragedia en Santo Domingo Este: Madre e hija mueren apuñaladas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una madre y su hija fueron encontrada sin vida la tarde del lunes dentro de una vivienda ubicada en la calle Mi Esfuerzo, sector Brisa del Este, Santo Domingo Este.

Las víctimas fueron identificadas como María Morillo Morillo, de 45 años, y Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, ambas con diagnóstico de heridas múltiples por arma blanca, conforme a las actas de levantamiento de cadáveres.

Según informo la Policía Nacional, en el mismo hecho también resultó herida una niña de 7 años, cuya identidad se hace reserva, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud por heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

“La Policía y el Ministerio Público esperan los resultados del INACIF para establecer hora aproximada de muerte”, se indicó.

Continuó: “De acuerdo con los reportes preliminares, obtenidos mediante entrevistas y levantamientos, como presunto autor del doble homicidio es señalado José Francisco Montero Encarnación, de 36 años. Se desconoce, por el momento, el vínculo del presunto autor del doble homicidio con las víctimas”

La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso y la localización del presunto agresor, a fin de apresarlo y someterlo a la justicia.