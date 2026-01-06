Cardióloga advierte dolor pecho a mujeres debe ser bien atendido

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La cardióloga especialista en la salud de las mujeres alertó sobre la necesidad de poner atención al dolor de pecho en esa población.

La doctora Pamela Piña Santana, profesional de la salud asegura que las mujeres pueden tener enfermedad cardíaca sin tener arterias obstruidas. “Cuando una mujer llega a emergencias con dolor en el pecho, la reacción de los médicos y la reacción social aún suele estar teñida de escepticismo y con frecuencia se descartan las causas cardíacas con rapidez, atribuyendo el dolor a ansiedad, estrés o incluso exageración”, afirma la profesional. Empero, los estudios han demostrado que este enfoque es injusto y perjudicial.

Piña Santana, cardióloga y especialista en imágenes cardíacas avanzadas de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), asegura que una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, siendo la principal causa de muerte a nivel mundial.

Poco referidas

Existen brechas importantes en el diagnóstico y tratamiento, ya que las mujeres con dolor torácico son menos referidas a cardiología, menos estudiadas con pruebas de esfuerzo o imágenes avanzadas y menos intervenidas con procedimientos como cateterismo o revascularización., incluso cuando tienen enfermedad documentada.

Lo que se conoce

Casi siempre se enseña que el infarto se manifiesta como un dolor opresivo en el centro del pecho que irradia al brazo izquierdo, pese a esto, en muchos casos, las mujeres con enfermedad cardíaca suelen presentar síntomas diferentes, como fatiga extrema, dificultad para respirar, dolor en la mandíbula o espalda y náuseas o mareos, por esta razón, su malestar no siempre se interpreta como un problema del corazón.

mitos y Desafíos

Uno de los mayores desafíos referentes a este problema es la existencia de un sesgo implícito. Existe la creencia inconsciente de que las mujeres son más emocionales o tienden a exagerar sus síntomas. Este prejuicio impacta en todas las etapas de atención, desde la emergencias.