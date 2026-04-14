Carolina encabeza Asamblea de Cabildo Abierto 2026

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La alcaldesa Carolina Mejía tuvo un acercamiento con unos 50 sectores del Distrito Nacional al encabezar la Asamblea de Cabildo Abierto para la ratificación de obras y montos del Presupuesto Participativo (PPM) 2026.

Un documento de prensa señala que la misma se efectuó en el Centro Cultural Narciso González junto al Concejo de Regidores, el Comité Organizador del Presupuesto Participativo (Coprep) y con la presencia de los delegados y suplentes de cada sector.

La mesa principal estuvo conformada por la alcaldesa Carolina Mejía, el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, la secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Elizabeth Mateo, la regidora America Muñoz en representación del presidente de la Comisión de Presupuesto Participativo, el regidor Félix Perdomo, el director de Desarrollo Comunitario, Raymond Rodríguez, el director de Mantenimiento y Obras Comunitarias, Eury Concepción y la secretaria del Concejo de Regidores, Betsy Céspedes.

El Concejo de Regidores aprobó RD$150 millones para ejecutarlos en 50 obras que abarcarán igual cantidad de sectores escogidos de las tres circunscripciones. Entre los sectores figuran Los Ríos, Zona Universitaria, San Carlos, Atala, Palma Real, 24 de abril, 27 de Febrero, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Ensanche Espaillat y 30 de Mayo.

Las obras incluyen remozamiento de parques, construcción de aceras, contenes, mantenimiento de drenaje pluvial y arreglos de callejones. Mejía expresó que en este presupuesto todo lo que se hace es de manera transparente.