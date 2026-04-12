Carolina Mejía recibe respaldo masivo del PRM en Monseñor Nouel

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carolina Mejía recibió un contundente respaldo de la estructura política del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Monseñor Nouel, en un encuentro encabezado por el senador Héctor Acosta (El Torito) y el diputado y coordinador provincial de campaña, Norberto Ortiz, que evidenció la fortaleza organizativa y el alto nivel de apoyo con que cuenta el proyecto en esa demarcación.

Junto al secretario nacional de Operaciones de la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM) y director ejecutivo del proyecto Carolina en Monseñor Nouel, Gabriel Sosa, la dirigencia reunió a cerca de 700 líderes provenientes de Maimón, Piedra Blanca, Juan Adrián, Sonador, Sabana del Puerto, Arroyo Toro, Bejucal, Jayaco, Los Quemados y otras comunidades.

El encuentro, celebrado en la finca del expresidente Hipólito Mejía en San Cristóbal, contó además con la participación del senador de El Seibo, Santiago Zorrilla; el exministro de Deportes, Francisco Camacho; así como regidores, exregidores, exalcaldes y dirigentes de toda la provincia, consolidando una estructura territorial amplia, cohesionada y en plena activación.

Durante su intervención, Héctor Acosta fue enfático al reiterar su respaldo político:

“En Monseñor Nouel Carolina cuenta con el 150%. Mi lealtad es firme, clara y sin matices: estoy 100% con Carolina Mejía y con el liderazgo que representa junto a su padre.

Este proyecto tiene raíces, tiene equipo y tiene el respaldo del pueblo”, expresó.

De su lado, Norberto Ortiz subrayó el compromiso de la dirigencia provincial:

“No hay un espacio en la política donde me sienta más comprometido que trabajando por Carolina Mejía. Aquí hay una estructura decidida a dejarlo todo en las calles para que ella sea la próxima presidenta de la República”, afirmó.

La dirigencia del proyecto reiteró que este proceso de encuentros continuará desarrollándose en todo el territorio nacional, como parte de la consolidación de estructuras y el fortalecimiento del proyecto político de Carolina Mejía.