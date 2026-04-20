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Caso lamentable

Carolina Mejía condena accionar de motoristas contra chofer de Santiago: "Hay que ser mano dura"

El caso ha generado gran indignación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el respeto a la ley en las calles del país

Carolina Mejia, sindico D.N

Carolina Mejia, sindico D.N

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La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se pronunció sobre el violento incidente ocurrido en Santiago, donde un grupo de motoconchistas persiguió y atacó con armas blancas a un chofer de un camión recolector de basura, provocándole la muerte tras un accidente de tránsito.

Mejía calificó el hecho como “muy lamentable” y advirtió que frente a situaciones de este tipo se debe actuar con firmeza. “Hay que ser mano dura”, expresó al condenar la agresión cometida por los motoristas que actuaron en turba contra el trabajador.

El caso ha generado gran indignación en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el respeto a la ley en las calles del país.

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