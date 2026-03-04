Carolina Mejía muestra avances del Malecón Deportivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Carolina Mejía mostró los avances en la construcción del Malecón Deportivo, una obra que se suma a la recuperación que la Alcaldía del Distrito Nacional ha venido realizando en el litoral capitaleño, incluyendo espacios que formarán parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que se llevarán a cabo del 24 de julio al 8 de agosto.

La ejecutiva municipal presenta una vista anterior y una actual de la construcción. Cabe destacar que Carolina es aspirante a la Presidencia de la República, para lo cual se ha hecho acompañar por una nutrida cantidad de dirigentes a lo interno del Partido Revolucionario Moderno.

Muestra el avance en las canchas de baloncesto, pádel y volleyball, así como en el parqueo, los caminos internos, la pérgola y el skate park.

Carolina ha reiterado que con estas obras se promueve el bienestar y el disfrute de las personas.

El Comité Organizador de los Juegos ha felicitado a Mejía por el cumplimiento del cronograma de cara a la entrega de las obras que serán utilizadas en la justa deportiva.