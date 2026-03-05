Mujeres llenas del Espíritu: Congreso Carismática 2026 que te inspira

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Renovación Carismática Católica Dominicana (RCCD) celebrará los días 7 y 8 de marzo de 2026 el Congreso Anual de Mujeres “Carismática 2026”, bajo el lema “Mujer llena del Espíritu: libre, fuerte y fecunda”, en la Casa Nacional de la RCCD.

La actividad, dirigida a mujeres de fe, se desarrollará en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y contará con conferencias, momentos de oración, alabanzas y una celebración eucarística de clausura.

El programa estará estructurado en dos ejes temáticos. El sábado 7 se abordará el tema de la identidad y sanación interior, mientras que el domingo 8 estará enfocado en la misión y el empoderamiento de la mujer en la Iglesia y la sociedad.

Entre los expositores figuran la predicadora internacional y psicóloga Milagros Hernández; el psicólogo René García; la médico y coach de pasión Laura Carolina Gómez; la productora de cine y televisión Ángela Medina; la comunicadora y productora de televisión Celina Suriel; la abogada, escritora y conferencista Selene Mota; la especialista en Dirección Comercial Florangel Navarro y el presidente fundador de la Fundación Futuro Cierto, fray José María Guerrero.

La jornada concluirá con una Eucaristía solemne presidida por el asistente eclesiástico de la RCCD y obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Faustino Burgos Brisman.

Carismática es un congreso diseñado para mujeres de fe, con el propósito de fortalecer su vida espiritual, emocional y vocacional. La iniciativa promueve la identidad de la mujer como hija de Dios, sanada, empoderada por el Espíritu Santo y enviada como discípula misionera.

Durante el evento se abordarán temas relacionados con sanación interior, autoestima, relaciones, liderazgo femenino, emprendimiento, inteligencia emocional, sexualidad, maternidad, espiritualidad y vida en el Espíritu.

El congreso tendrá lugar en la Casa Nacional de la Renovación Carismática, ubicada en la calle Gaspar Polanco No. 60, Bella Vista, Santo Domingo. Las mujeres que, por razones de salud o distancia, no puedan asistir de manera presencial podrán participar en formato virtual.

Para obtener más información e inscribirse, las interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al número 829-390-5150.