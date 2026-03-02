Carolina Mejía recibe masivo respaldo de las mujeres en las estructuras del PRM

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Carolina Mejía realizó un masivo encuentro con destacadas figuras femeninas de las estructuras del PRM en el Distrito Nacional, recibiendo no solo su apoyo, sino también una muestra de compromiso irrestricto de las bases del partido con sus aspiraciones presidenciales de cara al 2028, en una clara muestra de que la estructura partidaria está mayoritariamente inclinada hacia la candidatura de Carolina.

Entre las figuras presentes se encontraban Aleyda Rosario, presidenta de las mujeres del Distrito Nacional; Teresa Franco, presidenta mujeres circunscripción 1; Saturnina Núñez, presidenta de las mujeres circunscripción 2; Ivelisse Rivera, de las mujeres circunscripción 3; la diputada Liz Mieses; la diputada Leyvi Bautista; la regidora María Laura Báez y la exregidora Milagros Pichardo.

En un encuentro que tuvo lugar en la casa de San Cristóbal del expresidente Hipólito Mejía, las líderes femeninas, aseguraron que no se arrepentirán de apoyar a Carolina, ya que la aspirante presidencial del oficialista Partido Revolucionario Moderno ha demostrado que siempre ha estado al lado de las bases.

Imágenes del evento

“Queremos un encuentro en la finca de Papá solamente con las mujeres del Distrito para que Carolina palpe, pero que afuera llegue el ruido de que en el Distrito Nacional quien sabe de las mujeres en Carolina Mejía”, resaltó una de las asistentes sobre el deseo que tenían de concretizar la reunión.

El encuentro muestra parte del respaldo que ha aglutinado Carolina Mejía en su camino hacia convertirse en la candidata presidencial del PRM y posteriormente la primera mujer presidenta de la República Dominicana en 2028.

La también secretaria general del PRM ha sabido combinar una cercanía permanente con las bases de esa organización política, con un trabajo eficiente al frente del Distrito Nacional, afianzándose como una segura carta de triunfo.