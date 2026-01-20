Casa Dominicana abre en Hong Kong y Macao

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Casa Dominicana/Hong Kong y Macao fue presentada ayer de forma oficial, como una nueva entidad creada por la firma InvestDR, con el objetivo de promover la cultura dominicana y fortalecer los vínculos de comercio, inversión y turismo entre República Dominicana y los mercados de Hong Kong y Macao, en China.

Una comunicación señala que la iniciativa cuenta con el respaldo del consulado general dominicano y de la Cámara Dominico-China de Comercio en Hong Kong, como parte de los esfuerzos para ampliar la presencia y proyección del país en Asia.

Según el documento, la presentación de Casa Dominicana fue realizada en un almuerzo encabezado por la presidenta de InvestDR, Kelly Leung, quien agradeció el apoyo recibido y resaltó el potencial que ofrece República Dominicana como destino atractivo para los inversionistas de Hong Kong y Macao.

El encuentro, refiere el texto, sirvió, además, como escenario para que InvestDR y Casa Dominicana rindieran tributo a diversas entidades y personalidades que han contribuido de manera significativa a la promoción del comercio, la inversión y el turismo dominicano en la región.

Fueron reconocidos Sonia Chan Prado, de la Macao Association for the Promotion of Exchange between Asia-Pacific and Latin America y Dato’ Sri Maximus Baldur, de World Trade United Foundation (WTUF).

También el pastor consejero dominicano Moisés Guerrero; Ricky Chong, del Aeropuerto de Hong Kong; Chris Lam, de la empresa ORB AI y Eduardo Álvarez, cónsul general saliente.

En representación de los galardonados, Álvarez agradeció a las organizaciones participantes y aprovechó la ocasión para exhortarlas a continuar brindando su apoyo al nuevo cónsul general, Luis Ernesto Camilo.