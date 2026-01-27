Proceso judicial
Procuradora Yeni Berenice: acusación en caso Jet Set seguirá adelante sin excepciones
Es un proceso penal en curso, al considerar que existen pruebas suficientes de que violaron la ley y deben recibir sanción conforme a los hechos cometidos", precisó la magistrada.
La procuradora general de la República, YenI Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público no retirará bajo "ninguna circunstancia " la acusación contra los imputados en el caso Jet Set.
"Es un proceso penal en curso, al considerar que existen pruebas suficientes de que violaron la ley y deben recibir sanción conforme a los hechos cometidos", precisó la magistrada.
La magistrada ofreció estas declaraciones durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía de la Provincia de La Vega este fin de semana.
El País
Marchan desde el Metro de Santo Domingo hacia Palacio de Justicia contra impunidad
Juan María Ramírez
En su intervención, Berenice también informó que el equipo que lleva la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata continúa trabajando en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), reforzando la cooperación internacional en este caso de alto impacto social.