Procuradora Yeni Berenice: acusación en caso Jet Set seguirá adelante sin excepciones

La procuradora general de la República, YenI Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público no retirará bajo "ninguna circunstancia " la acusación contra los imputados en el caso Jet Set.

"Es un proceso penal en curso, al considerar que existen pruebas suficientes de que violaron la ley y deben recibir sanción conforme a los hechos cometidos", precisó la magistrada.

Parientes víctimas del Jet SetAlexis Monegro

La magistrada ofreció estas declaraciones durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía de la Provincia de La Vega este fin de semana.

En su intervención, Berenice también informó que el equipo que lleva la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao en Puerto Plata continúa trabajando en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), reforzando la cooperación internacional en este caso de alto impacto social.