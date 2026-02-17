Caso Masha: cuáles son los nuevos detalles revelados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional detuvo la tarde de este lunes a la artista urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida como “Masha”, y a Yakomo Hernández de la Rosa, para fines de investigación por la muerte a tiros de la joven Dominique Nathalia Gómez Cabrera, ocurrida cuando se desplazaban juntos a bordo de un vehículo en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

“Dando seguimiento al caso fue apresado la tarde de este lunes Yakomo Hernández de la Rosa, quien conducía la Jeepeta marca Honda, modelo CRV EX, AWD, año 2018, color gris, placa No. G 702718, donde resultó muerta la joven”, informó la uniformada.

Agregó que realizan las pesquisas correspondientes, levantamiento de cámaras de vigilancia y entrevistas, para poder identificar y apresar a los responsables del ataque.

Por su parte, Masha pidió a las autoridades localizar y detener a los atacantes, quienes también viajaban en un vehículo, en el que emprendieron la huida del lugar con rumbo, hasta el momento, desconocido.

“Yo lo que quiero es justicia, que a esa gente las metan presas y las hundan en la cárcel, porque mataron a mi amiga y me querían matar a mí. Yo necesito justicia. Yo no estoy presa, estamos en investigación porque hay una muerta, pero yo no estoy presa, nosotros somos víctimas”, manifestó la exponente urbana.

Prontuario de Yakomo

La Policía comunicó que, además, Yakomo Hernández de la Rosa era activamente buscado mediante orden judicial de arresto No. 0067-FEBRERO-2026, por ser señalado como presunto autor de haber ocasionado la muerte por heridas de bala a Amenzón Stiven Payano y/o Alexander Payano (a) “Eminen”, de 20 años, así como de causar heridas del mismo tipo a Oliver Arturo Paredes, Héctor Osvaldo Mateo García y Esteuris Cuevas (a) “Macamba”, en un hecho ocurrido en fecha 26-01-2026, en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.