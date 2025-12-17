Caso Senasa evidencia debilidad en controles

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Participación Ciudadana ofreció ayer un balance del 2025, a 15 días de éste concluir, en el cual hace constar que existen persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, transparencia, justicia, equidad social y gobernabilidad democrática.

De acuerdo al informe, el caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa) se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y violentando el derecho fundamental a la salud.

Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, dio a conocer el documento durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.

Dijo que espera que el caso llegue hasta las últimas consecuencias y que los responsables reciban sanciones ejemplares.

“La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos, constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables”, puntualizó.

Abogó para que el caso no corra la misma suerte que otros expedientes de corrupción que se ventilan en los tribunales.

“Es necesario un proceso en donde los plazos se manejen con la celeridad que permitan tener sentencias en tiempo oportuno. Además, que las audiencias sean públicas, partiendo del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada”, puntualizó la representante de la sociedad civil.

Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la impunidad.

Reconoce que se aprobaron importantes instrumentos de control, como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas. No obstante- agrega- el caso Senasa evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.

Narcotráfico

Otro tema que genera preocupación es la penetración del narcotráfico en la política, “particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario”.

Leidy Blanco planteó la necesidad de impulsar reformas legislativas para evitar la participación de ese tipo de personas en la actividad política.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes otros directivos de la organización, entre ellos, Francisco (Pancho) Álvarez, Isidoro Santana y Joseph Manuel Abreu.

En cuanto a la economía, la organización considera que se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2 %, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Aumentó la inflación, se deterioraron servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera. Persiste la falta de reformas fiscales y estructurales claves.

De acuerdo a Participación Ciudadana, el 2025 no mostró avances sustanciales en política migratoria ni en la situación de Haití. “Acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico generaron preocupaciones sobre soberanía nacional”, puntualizó Blanco. En el ámbito del Congreso Nacional, fueron aprobadas importantes leyes como el Código Penal y el Procesal Penal.

Este año será recordado por el fatídico derrumbe, el 8 de abril, de la discoteca Jet Set, con el trágico balance de 236 personas fallecidas, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos.