Caso Senasa. Exdirector registró en un año ingresos por RD$23 millones

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Entre las pruebas periciales con que cuenta el Ministerio Público para probar “de manera científica, técnica e irrefutable” la existencia, estructura, flujos financieros y enriquecimiento anómalo del entramado criminal que operó en perjuicio del Senasa en el período 2020-2025, figura un examen preliminar realizado por la subdirección de auditoría del Inacif en diciembre de este año.

Este documento, según el órgano de persecución, constituye “la prueba síntesis” que integra y valida con análisis forense toda la evidencia documental y testimonial previamente presentada en su solicitud de medida de coerción contra los diez encartados en el denominado caso “Operación Cobra”.

Indica que mediante ese análisis pericial se identificó y se trazó el padrón operacional Senasa-Nutrimed, determinándose que Nutrimed había recibido pagos del Senasa, y de esos montos en los días subsiguientes “desembolsaba aproximadamente el 33%” a la empresa prestadora de servicios de salud Ogss.

Es decir, que si Nutrimed recibía RD$30 millones, le entregaba a Ogss RD$8 millones, lo que según el Ministerio Público confirma la canalización de fondos públicos hacia una red de empresas interpuestas.

Agrega que el peritaje también cuantificó el movimiento de fondos entre las empresas claves, como el caso de Khersun, SRL, que movilizó RD$6,000 millones, recibiendo fondos de Deleste Y Farmacard, y transfiriendo a PDS Servicios a Tu Salud, SRL, entre otras, que recibió RD$533 millones, con el 97.47 % provenientes de Khersun.

Respecto de la prestadora de servicios de salud Ogss, el informe pericial dice que esta “movilizó más de RD$764 millones en entradas netas” recibiendo fondos de PDS Servicios a Tú Salud “y desembolsando a actores claves como José Pablo Ortiz Giraldez y Cristóbal Fitzgerald Astacio”.

ENRIQUECIMIENTO DE HAZIM

El informe resalta el hecho de que el exdirector del Senasa Santiago Hazim Albainy, con un salario mensual de RD$679,200, entre el 2020 y 2025 “registró en su cuenta corriente créditos por RD$53.7 millones y débitos por RD$53 millones, con los mayores ingresos de RD$23 millones, en el año de su gestión”.

Agrega que la desproporción entre ingresos legales y movimientos bancarios “evidencia un enriquecimiento inexplicado”.

Con relación a Roberto Canaan Acta, señala que este, con salarios declarados de RD$14 millones entre los años 2016 y 2025, “una de sus cuentas movilizaba más de RD$104 millones entre 2020 y 2025”, mostrando una discrepancia patrimonial significativa.

LAVADO DE ACTIVOS

Agrega que mediante el peritaje además se identificó una gran cantidad de productos financieros (préstamos empresariales millonarios cerrados a corto plazo; cuentas en pesos y en dólares ) utilizados por los investigados, lo cual dice, “es un indicativo de un sistema complejo de movilización y lavado de activos”.

El Ministerio Público sostiene que este informe pericial forense “es la prueba definitiva de que, mediante la trazabilidad bancaria y el análisis de flujo de capital, conecta los desembolsos del Senasa con la red de empresas interpuestas y, finalmente, con el beneficio personal de los investigados”

Agrega que eso demuestra, además la materialización del daño patrimonial al Estado, y la configuración de los delitos de corrupción, lavado de activos y asociación de malhechores por los que son procesadas las hasta ahora 10 personas imputadas.

Son ellos además de Hazim Alabiny, Francisco Iván Minaya Pérez, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Robles Quiñones, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Pineda Perdomo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

aplazan audiencia medida

A fin de que las defensas de los imputados puedan preparar sus presupuestos, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó ayer para mañana jueves a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público en contra del grupo al que le atribuye conformar un supuesto entramado de corrupción en el Senasa, mediante el cual habrían defraudado al Estado Dominicano con RD$15,000 millones.

El órgano de persecución ha solicitado para el grupo encabezado por el exdirector de la institución Santiago Hazim, 18 meses de prisión preventiva, y declarar el caso “complejo”.

El proceso contra los 10 encartados en la Operación Cobra, está a cargo de Wilson Camacho y Mirna Ortiz.