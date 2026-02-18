Católicos celebran Miércoles de Ceniza

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Hoy se conmemora el Miércoles de Ceniza y todas las iglesias católicas dominicanas celebran sus cultos para enfatizar la necesidad decla oración y el ayuno, porque a partir de este día, se inicia el tiempo de la Cuaresma, que abarca desde 18 de febrero hasta el Jueves Santo, 2 de abril de este 2026.

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, afirmó que la conmemoración del Miércoles de Ceniza marca el punto de partida de la penitencia, recogimiento y la reconciliación, y se hace con la imposición de la ceniza en la frente de los creyentes que participen en la celebración litúrgica, “recordando que somos frágiles, que somos débiles”.

En entrevista con Hoy, el religioso señala que la ceniza recuerda que los seres humanos somos polvo y en polvo nos convertiremos. “Se coloca la ceniza como un signo de la condición humana, que necesita reconciliarse, arrepentirse, para iniciar una nueva vida en Cristo. Por eso, este tiempo de Cuaresma dura 40 días, desde el miércoles 18 de febrero hasta el Jueves Santo, día 2 de abril, que hasta cuando estaremos celebrando la Cuaresma”.

Imposición de la ceniza

Los 40 días son preparación para la Pascua del Señor, tiempo de conversión y renovación espiritual.

Morel Diplán, quien preside este miércoles la eucaristía con motivo del Miércoles de Cenizas, en la Catedral Primada de América, a las 6:00 p.m, indica que durante estos 40 días, se invita a todos los cristianos a hacer una revisión de vida, buscar de Dios, hacer la conversión y tener un camino de reconciliación.

Desde Roma, en tanto, el Papa León XIV invita a que en esta Cuaresma se escuche la voz de Jesús y se practique el ayuno como signo de penitencia, siembre, poniendo a Dios nuevamente en el centro de nuestra vida.

Morel Diplán, en conversaciones con esta periodista, reflexionó instando a los cristianos a participar de la Cuaresma de los Viacrucis, retiros, meditaciones y oraciones, para prepararnos interiormente, y, “participar así de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la celebración de la Vigilia Pascual, el sábado de Resurrección, el próximo 4 de marzo”.

El eclesiástico, profesor católico dominicano y exobispo de la Diócesis de La Vega, exhortó a ayunar como parte de la penitencia El arzobispo coadjuntor enfatiza que lo más importante es hacer un programa personal sobre “cómo vivir la Cuaresma y responder a la razón del ayuno, hacer la oración y compartir la limosna como acto de desprendimiento.

Misa Obispo Manuel Ruiz

El obispo de la Diócesis Stella Maris conmemora la misa del Miércoles de Ceniza en el local de la Plaza de las Estrellas, en el centro comercial “Mega-Centro”, a las 3:30 p.m, en la avenida San Vicente de Paúl esquina Carretera Mella.