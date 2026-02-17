Miércoles de Ceniza: qué significa, por qué se impone la ceniza

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cuaresma comienza este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza.

Este período de 40 días es antes de la Pascua en el que los cristianos están llamados a la conversión, la penitencia y la preparación espiritual para el Triduo Pascual (Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo).

Comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo con la Misa de la Última Cena.

Este explica que en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

Imposición de la cruz en el Miércoles de Ceniza - Colprensa

Significado espiritual de la Cuaresma



La Cuaresma no es solo un tiempo de sacrificios, sino una oportunidad de encuentro profundo con Dios.

Se invita a reflexionar sobre nuestra vida, reconocer nuestras faltas y disponernos a la gracia de la Resurrección.

Vivir la Cuaresma no significa solo cumplir con normas externas, sino asumir un compromiso interior.

Dios nos ofrece este tiempo como una oportunidad de gracia, para volver a Él con un corazón sincero y arrepentido.