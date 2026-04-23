"La causa de uno es la causa de todos": Fenamoto contempla cambio de lema

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Luego de más de 25 años utilizando la consigna “Un golpe a uno, un golpe a to’”, la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) evalúa modificar su lema, tras la indignación social provocada por la muerte de un chofer de camión recolector de basura en Santiago.

Óscar Almánzar, presidente de Fenamoto, explicó que la organización está ponderando la decisión y que será sometida a una asamblea nacional con los dirigentes. “Es un lema de 26 años que teníamos cuando iniciamos, pero lo estamos ponderando. No es cuestión de violencia, sino de solidaridad entre nosotros”, señaló.

El nuevo lema que se discute es “La causa de uno y la causa de todos”, con el objetivo de transmitir un mensaje de unidad y apoyo mutuo, alejado de interpretaciones violentas.

Almánzar subrayó que el gremio busca responder al “grito de la sociedad” y adaptarse a los tiempos actuales.

Durante la entrevista, al periódico Hoy el dirigente también abordó la percepción de agresividad asociada a los motoristas. “Tiene que ver con la adrenalina, pero también con la educación. Aquí hay un tema de educación y régimen de consecuencias. Las motocicletas han crecido bastante desordenadas en la República Dominicana”, afirmó.

Almánzar reiteró que Fenamoto está dispuesta a colaborar con las autoridades para organizar y regularizar el sector. “Nosotros siempre hemos estado a la disposición de colaborar con nuestra experiencia de 26 años, ponérsela gratis a las autoridades para ver si controlamos y organizamos el tema de la motocicleta”, dijo.

Sobre el caso de Santiago, el presidente del gremio fue enfático: “Hemos condenado esa acción, no importa por lo que fuese, como un alto vandalismo. Que les caiga todo el peso de la ley y que no vuelva a suceder. Que eso sea ejemplo para los demás”.