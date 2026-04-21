Caso chofer en Santiago desnuda fallas del tránsito: “Un choque se resuelve con un bate y un machete”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos en Santiago, ha vuelto a poner sobre la mesa la violencia que se registra en conflictos de tránsito en República Dominicana.

Así lo advirtió el abogado y analista de la Ley 63-17, Dary Terrero, quien señaló que las autoridades han ignorado una problemática que, asegura, ocurre de forma frecuente en las calles del país.

“Las autoridades han mirado para otro lado con una realidad que vive la República Dominicana, que es la violencia que se da a través de las calles. Un accidente, un choque se resuelve en República Dominicana con un bate y un machete”, afirmó en entrevista con el periódico HOY.

Falta de mecanismos y seguros

Abogado Dary Terrero

Terrero explicó que uno de los factores que agrava esta situación es la debilidad en los mecanismos de conciliación tras un accidente de tránsito.

“No hay un mecanismo de conciliación en el que la ciudadanía pueda confiar, porque ese mecanismo sería la aportación de un seguro que permita resarcir los daños provocados por una colisión”, indicó.

Agregó que más del 40% del parque vehicular circula sin seguro, lo que, a su juicio, contribuye a que los conflictos escalen a la violencia.

“Es muy frecuente ver cómo las colisiones con motociclistas se resuelven de manera violenta, a través de daños a la propiedad y, en muchos casos, a la integridad de la gente, sostuvo.

“Debe llenarnos de vergüenza”

“Lo que ha ocurrido con este joven de Santiago debe llenarnos de vergüenza a todos”, expresó.

A su juicio, no solo se trata de la agresión de una turba, sino de la frecuencia con la que estos hechos ocurren sin consecuencias.

“Esto ocurre de manera frecuente en las calles y carreteras de República Dominicana”, afirmó.

También cuestionó la falta de respuesta de las autoridades durante la persecución.

“Una persona se desplaza por gran parte de la ciudad y no hay ninguna autoridad que se percate de la ocurrencia de un acto de persecución”, indicó, al tiempo que criticó que la víctima no encontrara protección ni siquiera al llegar al Palacio de Justicia.

Llamado a las autoridades y al sector motoconchista

Terrero consideró que este caso debe marcar un punto de inflexión para enfrentar la violencia en el tránsito, especialmente en el sector de los motociclistas.

“Es un momento importante para que las autoridades, tanto la DIGESETT, la COMIPOL y la Policía Nacional enfrenten ese estado de violencia”, señaló.

Asimismo, propuso revisar prácticas dentro del sector motoconchista, incluyendo consignas que, a su entender, fomentan la confrontación.

“Debemos iniciar obligando a retirar ese eslogan (un golpe a uno es un golpe a todos), porque promueve la violencia”, afirmó.

Aseguró que existe una especie de código no escrito que lleva a resolver los conflictos de tránsito de forma agresiva.

“Promueve la agresión… y hace que un choque o una colisión con un motorista deba solucionarse de manera violenta”, concluyó.