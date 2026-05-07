CD aprueba actos PE de memorias 2019 y 2020

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles las resoluciones que aprueba los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios, correspondientes a los años 2019 y 2020, con críticas de la oposición por el retraso y el mecanismo que se utilizó para su conocimiento.

La comisión bicameral que estudios los actos recomendó para el futuro, tomar en consideración las partidas asignadas como presupuesto iniciar, versus la ejecución presupuestaria, a los fines de analizar la desviación o no de la ejecución respecto al plan inicial.

Exigir a los ministerios la justificación o motivación de los cambios que realizan en los proyectos a ejecutar, y que de manera unilateral aumentan, disminuyen o eliminan la asignación aprobada en la Ley General de Presupuesto.

De igual modo, requerir a los ministerios la incorporación en el Sistema Integrado de Gestión Financiera, de todos los nuevos proyectos que no han sido completados y aprobado en la Ley General de Presupuesto.

Solicitar al Poder Ejecutivo que la fecha de elaboración o corte de las memorias en los distintos ministerios se produzca en la primera semana del año de rendición, ya que esto facilitaría la comparación de los gastos de las memorias con lo disponible en el Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Sobre todo, si las mismas explican los actos del año anterior a su rendición o remisión, con lo que queda pendiente un mes y medio de ejecutoria no concluida en las memorias.

La Comisión bicameral la preside el Senador Pedro Tineo Núñez y tiene como vicepresidente al diputado Rogelio Genao Lanza.

El diputado Genao Lanza admitió un retraso del Congreso en torno al cumplimiento de la Constitución de la República en su artículo 93, Numeral 2, Literal D, que es aprobar y conocer de los actos del Poder Ejecutico, que atribuyó a la pandemia del Covi-19. Tobías Crespo y diputados de la Fuerza del Pueblo no firmaron el informe final, propuso que para próximos actos se incluya un procedimiento y que los hemiciclos estén más concientizados e informados de lo que aprueban. Explicó que con su aprobación el Congreso descarga de responsabilidad al Poder Ejecutivo