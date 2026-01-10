CD aprueba préstamo de US$100 millones para SC

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados (CD) aprobó un contrato de préstamo entre el Gobierno y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), por hasta US$100 millones, destinado al financiamiento del proyecto de saneamiento de las aguas residuales del casco urbano del municipio de San Cristóbal.

Según el informe rendido por la Comisión de Hacienda que preside el diputado Francisco Paulino, los recursos serían manejados por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa).

Aunque el convenio fue severamente criticado por la oposición política, especialmente por la Fuerza del Pueblo (FP) al final los legisladores de la provincia votaron a favor, aún los de ese esa organización de San Cristóbal, bajo la advertencia de que vigilarán para que los recursos no sean desviados a otros fines.

Código de Trabajo

A pesar de haber sido aprobado por el Senado en dos lecturas por la Cámara de Diputados en primera discusión, no fue posible aprobar el proyecto de Ley del Código de Trabajo en la presente legislatura por divergencias entre los trabajadores y el sector patronal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que la próxima legislatura será determinante para la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo.

Durante una rueda de prensa en el Congreso Nacional y luego en la sesión, Pacheco aclaró que el proyecto no perime con el cierre de la actual legislatura y explicó que la iniciativa ya superó etapas importantes del trámite legislativo.

Recordó que la pieza fue aprobada en dos lecturas en el Senado y en una en la Cámara de Diputados, por lo que solo resta una discusión para su aprobación definitiva.

“El proyecto del Código de Trabajo es una ley orgánica, por lo tanto requiere una mayoría especial, y por eso hemos privilegiado la concertación”, sostuvo.

Explicó que el Congreso ha optado por dar espacio al diálogo entre los sectores involucrados, pero advirtió que ese proceso tiene un límite.

“Entendemos que la legislatura que viene debe ser ya el plazo final, y que, si no se logra el acuerdo, el Congreso tendrá que cumplir su rol y decidir conforme a la mayoría”, advirtió Pacheco.