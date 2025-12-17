CDP rechaza amenaza periodista Listín Diario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó ayer su rechazo de intimidación contra los profesionales de la comunicación, a propósito de la reciente denuncia de maltrato formulada por un reportero del Listín Diario contra un integrante del Cuerpo Seguridad Presidencial (CUSEP).

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, sostuvo que el señalado maltrato constituye una amenaza al libre ejercicio periodístico que un Estado democrático y de derecho está garantizado por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, al igual que por la Constitución.

“Hacemos un llamado a las autoridades, a los fines de que sean garantes del respeto a las libertades y derechos consagrados por ley, incluido el ejercicio periodístico como garante fundamental de la democracia”, manifestó Pérez Novas.

La reacción se produce luego de que el periódico Listín Diario denunciara que durante un acto navideño encabezado por el presidente Luis Abinader en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, el mayor del Ejército, Manuel Alejandro Fernández Tavares, encargado de la subdirección de Seguridad Estática del Cusep, amenazó verbalmente al periodista Sauro Scalella, a los fines de evitar que el citado reportero abordara al mandatario cuando se disponía a salir del evento.

Esperamos que este lamentable episodio no se repita y por ello reiteramos nuestro llamado a las autoridades para que sean garantes de la democracia y defensores del libre ejercicio periodístico”, concluyó Pérez Novas.