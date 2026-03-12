¿Celulares fuera del aula en RD? Sectores apoyan regular su uso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego del anuncio realizado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sobre la Estrategia Nacional de Educación Digital, enfocada en el pensamiento computacional y la inteligencia artificial, así como una propuesta para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, diversos sectores se mostraron a favor de la iniciativa.

Indicaron que es “atinado” regular el uso de las tecnologías y los celulares en las aulas, debido a que su uso sin control no siempre contribuye a la concentración durante las clases.

Para María Teresa Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la medida permitiría que los estudiantes utilicen las herramientas tecnológicas sin que estas afecten el desarrollo de sus capacidades.

“Que pueda hacer uso de las posibilidades de las distintas plataformas, herramientas que los dispositivos tecnológicos brindan, sin que eso se traduzca en una inhibición del pensamiento crítico, lógico y la creatividad”, dijo a Telemicro.

Por su parte, Juan Valdez, presidente del colectivo por la calidad de la educación, consideró positivo regular el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos.

“Regular el uso efectivo de dispositivos electrónicos y pantallas para garantizar la salud emocional y física de los niños y adolescentes”, expresó.

Sobre la propuesta

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este martes la reunión del Consejo Nacional de Educación (CNE) en la que fue socializada y aprobada la Estrategia Nacional de Educación Digital, enfocada en el pensamiento computacional y la inteligencia artificial.

La iniciativa, que se enmarca en la Hoja de Ruta de la gestión, está alineada con la Agenda Digital 2030 y tiene como objetivo principal conducir la transición de la escuela hacia un entorno social y cultural mediado por tecnologías digitales.

La propuesta busca integrar de manera transversal el pensamiento computacional y las competencias en inteligencia artificial en el currículo, en lugar de crear asignaturas específicas.

Asimismo, pretende fortalecer el currículo vigente, elevar la calidad de las mediaciones pedagógicas y formar estudiantes capaces de comprender, utilizar y cuestionar las tecnologías digitales con criterios cognitivos y éticos.

La implementación de la estrategia se desarrollará por fases. La primera, prevista para iniciar en septiembre de este año, contempla la preparación básica para su puesta en marcha. La segunda etapa consistirá en la ejecución progresiva y acompañada, mientras que la tercera se enfocará en la consolidación, ajustes y escalamiento del modelo, con miras a garantizar su sostenibilidad y ampliar la oferta educativa digital.

Además, durante la reunión se socializó una propuesta para regular el uso de dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados, basada en principios como el enfoque pedagógico, el aprendizaje, el desarrollo integral, el uso regulado y proporcional, la ética y la protección de datos, la inclusión, la equidad y la corresponsabilidad.

El ministro Luis Miguel De Camps explicó que el objetivo de la regulación no es restringir la tecnología, sino gestionarla para proteger el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, indicó que la iniciativa continuará siendo socializada con distintos actores del sistema educativo, y que se habilitarán canales para recibir sugerencias y recomendaciones que permitan enriquecer el documento.