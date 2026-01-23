Centro Médico de Diabetes estrena nuevas áreas hospitalarias para una atención integral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, RD: Enero, 2026. El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) anunció su paso formal a un modelo hospitalario, consolidando una nueva etapa en su desarrollo institucional con la apertura de diversas áreas de atención, entre ellas su Unidad de Emergencias, servicios de hospitalización, quirófanos de alta complejidad, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sala de hemodinamia y servicios diagnósticos ampliados.

Esta transformación fortalece la capacidad de respuesta del centro y le permite atender de manera integral, oportuna y segura a los pacientes, bajo un modelo alineado con estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente.

Doctor Gastón Gabin

“Este paso significa mucho más que una expansión; es la continuidad de un sueño construido con propósito, dedicación y un profundo compromiso con el bienestar de nuestra población. Hoy, CEMDOE inicia su etapa hospitalaria para acompañar a nuestros pacientes en más momentos de su vida, con espacios modernos, un equipo que brinda atención humana, cercana y de excelencia, y la firme intención de que cada persona que entre aquí sienta que encuentra un hogar para su cuidado”, expresó Mariela Vicini, fundadora de CEMDOE.

Por su parte, el doctor Gastón Gabin, director general de CEMDOE, afirmó que: “La apertura de estas nuevas áreas marca un momento decisivo en nuestra misión institucional. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para ofrecer una atención más completa, segura y alineada con las mejores prácticas internacionales”.

La apertura de CEMDOE Hospitalario refuerza la visión del centro como un espacio de cuidado humano, accesible y seguro, preparado para acompañar la salud de sus pacientes con un equipo altamente especializado y un modelo de atención integral centrado en la calidad, la seguridad y la experiencia del paciente.