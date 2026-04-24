El lado desconocido de Hulk Hogan que revela su nuevo documental de Netflix

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Netflix ha estrenado el documental Hulk Hogan: Real American, una miniserie de cuatro episodios que revela aspectos desconocidos y polémicos de la vida del legendario luchador de la WWE. La producción, dirigida por Bryan Storkel, se construye a partir de más de veinte horas de entrevistas inéditas realizadas en enero de 2025, pocos meses antes de la muerte de Hogan en julio de ese mismo año.

El documental expone confesiones sobre el consumo de esteroides desde los años setenta, sus problemas con el fentanilo, los pensamientos suicidas que lo acompañaron en sus últimos años y los escándalos raciales que marcaron su carrera. También incluye testimonios de su hijo Nick, su exesposa Linda, su inseparable manager Jimmy Hart y figuras del mundo de la lucha como Bret Hart y Jesse Ventura.

La serie, que se estrenó el 22 de abril de 2026, tres días después de WrestleMania 42 en Las Vegas, cuenta además con entrevistas a personalidades como Werner Herzog y Donald Trump. Con acceso exclusivo a archivos de la WWE, la producción busca mostrar al hombre detrás del mito, con sus luces y sombras, y ofrecer una mirada íntima a la compleja figura de Terry Gene Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan.