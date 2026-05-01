Los Mets no despedirán a Carlos Mendoza a pesar de su inicio de 10-21

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Los Mets de Nueva York respaldan al mánager Carlos Mendoza a pesar de que el equipo tiene el peor récord de la MLB.

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, declaró a MLB.com el viernes por la mañana que Mendoza seguirá al frente del equipo a pesar de un inicio de temporada de 10-21.

"No consideramos que esto sea un problema del mánager, y no tenemos intención de hacer ningún cambio", dijo Stearns a MLB.com.

Los Mets, que poseen la segunda plantilla más cara de las Grandes Ligas, han perdido 17 de sus últimos 20 partidos.

"Obviamente, no es suficiente", dijo el mánager Mendoza el jueves después de que los Mets cayeran ante los Nacionales de Washington y terminaran la serie en casa con un récord de 3-6. "No es ningún secreto. Esto no nos va a servir. Tenemos que empezar a ganar series. Punto."

Los Mets estarán en Anaheim, a partir del viernes, para una serie de tres partidos contra los Angelinos de Los Ángeles, que han perdido seis juegos seguidos.

"Estamos juntos en esto", dijo Mendoza. "No es fácil. Pero tenemos que seguir adelante. No hay otra opción. Tenemos una responsabilidad y tenemos que darle la vuelta a esta situación."