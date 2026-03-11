Faride llegaría acuerdo con Angel Martínez, según dice su abogado

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Ocho meses después de haberse querellado contra el comunicador Angel Martínez, por difamación e injuria contra su dignidad, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no descarta llegar a un acuerdo con su detractor quien se encuentra en libertad bajo fianza.

Así lo informó ayer el abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, quien dijo que se está en un proceso de conversación y que la decisión final será conocida el 26 de marzo en curso, por el juez de la Instrucción que lleva el caso.

“El señor Angel Martínez ha cambiado totalmente su actitud hacia la ministra Faride Raful y, en ese sentido, ambas partes hemos empezado a explorar la posibilidad de una solución alterna al proceso que el juez la fijó para el 26 de marzo, fecha cuando tendrán noticias de si hay o no acuerdo y cuál fue ese acuerdo”, dijo Valerio a la salida del tribunal junto a su defendida.

Raful se querelló contra Martínez e Ingrid Jorge ( la Torita) en julio del 2025, tras denunciar una campaña sistemática de descrédito en su contra a través de plataformas digitales. Solicitó una indemnización de RD$100 millones, por los daños causados a su honor y vida personal con falsas acusaciones.

En la oportunidad, el abogado Valerio, afirmó que se trataba de “ofensas muy gravesa la vida personal de Raful , por ser una mentira grave, absurda, siendo lo peor, cuando se dijo que le había asignado policías a unos supuestos narcotraficantes…”

Se recuerda que luego de su sometimiento a la justicia, Martínez, quien reside en Miami y fue arrestado cuando viajó en un crucero al país por Puerto Plata, seguía envalentonando atacando a Raful “hasta que vio la verdad y entonces se hizo el enfermo”. Posteriormente públicamente le pidió perdón a la funcionaria y ahora se espera saber a qué tipo de acuerdo podrían llegar”.