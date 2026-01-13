Chubascos matutinos por vaguada y vientos afectan territorio nacional, según Indomet

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó la mañana de este martes que en algunas localidades del territorio nacional se estarían produciendo fuertes vientos y chubascos por incidencia de vaguada.

Según el boletín más reciente publicado por Indomet, las lluvias que se han estado registrando desde esta madrugada han afectado principalmente la zona costera de Hato Mayor y El Seibo, así como Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en San Pedro de Macorís y algunos sectores de Santo Domingo, las precipitaciones han sido más aisladas y de menor intensidad, se espera que estos chubascos continúen durante las primeras horas de la mañana.

En lo adelante, el ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad reducirá los efectos de la vaguada, lo que provocará una disminución de las lluvias en el país.

“Solo se prevén algunos chubascos aislados en zonas montañosas del noroeste, suroeste y la Cordillera Central, los cuales irán desapareciendo de manera gradual durante la noche”, aseguró el instituto.

Sin embargo, para mañana miércoles, la humedad seguirá disminuyendo y se espera la incidencia de un sistema anticiclónico, lo que favorecerá condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional.

Las lluvias que puedan presentarse serían débiles, muy aisladas y pasajeras, durante la tarde, en provincias como Hato Mayor, el sur de La Vega y Santiago, el norte de San Juan y Elías Piña, así como en zonas montañosas de Independencia y Pedernales.

En horas nocturnas, se esperan algunos chubascos hacia la costa caribeña.

Las temperaturas se mantendrán agradables debido a la temporada de invierno y al viento fresco del noreste, especialmente en zonas montañosas y durante la mañana y la noche. Además, se prevé la presencia de nieblas o neblinas en las primeras horas del día en áreas montañosas y algunos valles del interior.

En el Distrito Nacional y las distintas demarcaciones de Santo Domingo se esperan incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.

Las temperaturas mínimas estarán entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C.