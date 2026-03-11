Chubascos desde temprano y alerta por alto oleaje

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pronóstico de hoy es de chubascos desde la mañana hacia Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, la zona costera de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y María Trinidad Sánchez, debido al arrastre del viento del este.

El Instituto de Meteorología informó que en la tarde, las precipitaciones ocurrirán también hacia Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, el norte de Azua, montañas de Peravia, San Juan y Elías Piña, en forma de aguaceros locales a moderados con tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales, que cesarán de manera paulatina durante la noche.

El organismo mantiene la alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, para Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Monte Plata y Sánchez Ramírez y de aviso para San Cristóbal (en la parte norte).

Desde Bahía de Manzanillo hasta Cabo Cabrón (Samaná) recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro, por viento y olas anormales. En el resto de la costa atlántica y en la caribeña, permanecer en puerto. Estas condiciones mejorarán en la tarde.